Дорогу до древнейшего села Новосибирской области отремонтируют за 119 млн рублей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Тендер на ремонт отрезка дороги соединяющей села Бобровка, Шайдурово и Чингс в Сузунском районе Новосибирской области, объявило региональное «Управление контрактной системы». Речь идет о семикилометровом участке между отметками 33 и 40 км дороги К-29. Начальная стоимость контракта составляет 119 364 257 рублей. Победитель аукциона должен будет выполнить в два этапа ремонт дорожного полотна с применением асфальтобетонной смеси и щебеночного покрытия, обустроить водопропускные трубы, установить дорожные знаки и нанести разметку на дорогу. Все работы должны быть завершены до 5 сентября 2025 года.
Село Чингис — старейшее русское поселение на территории Новосибирской области, образование которого датируется 1630 годом. Предполагается, что его основал предводитель сибирских татар князь Тартлава как крепость, которая служила временным пристанищем между набегами кочевников на поселения по всей Западной Сибири.
До сих пор в окрестностях села находят артефакты прошлых веков. А водохранилище, размывая берег, обнажает захоронения. Некоторые исследователи называют этот погост могилами первопоселенцев-староверов начала XVIII века.