Дорогу до древнейшего села Новосибирской области отремонтируют за 119 млн рублей

Тендер на ремонт отрезка дороги соединяющей села Бобровка, Шайдурово и Чингс в Сузунском районе Новосибирской области, объявило региональное «Управление контрактной системы». Речь идет о семикилометровом участке между отметками 33 и 40 км дороги К-29. Начальная стоимость контракта составляет 119 364 257 рублей. Победитель аукциона должен будет выполнить в два этапа ремонт дорожного полотна с применением асфальтобетонной смеси и щебеночного покрытия, обустроить водопропускные трубы, установить дорожные знаки и нанести разметку на дорогу. Все работы должны быть завершены до 5 сентября 2025 года.