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Чингис — первое русское поселение на территории Новосибирской области

Дорогу до древнейшего села Новосибирской области отремонтируют за 119 млн рублей

27 февраля 2024, 07:26
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Чингис — первое русское поселение на территории Новосибирской области

Дорогу к селу Чингис отремонтируют в Новосибирской области в 2025 году

Электронный аукцион на ремонт автодороги до села Чингис объявлен на сайте госзакупок. К реконструкции дорожного полотна намерены приступить в 2025 году

Тендер на ремонт отрезка дороги соединяющей села Бобровка, Шайдурово и Чингс в Сузунском районе Новосибирской области, объявило региональное «Управление контрактной системы». Речь идет о семикилометровом участке между отметками 33 и 40 км дороги К-29. Начальная стоимость контракта составляет 119 364 257 рублей. Победитель аукциона должен будет выполнить в два этапа ремонт дорожного полотна с применением асфальтобетонной смеси и щебеночного покрытия, обустроить водопропускные трубы, установить дорожные знаки и нанести разметку на дорогу. Все работы должны быть завершены до 5 сентября 2025 года.

Церков Петра и Павла в Чингисе впервые упоминается в документах 1756 годаЦерков Петра и Павла в Чингисе впервые упоминается в документах 1756 года
Церков Петра и Павла в Чингисе впервые упоминается в документах 1756 годаЦерков Петра и Павла в Чингисе впервые упоминается в документах 1756 года
Церков Петра и Павла в Чингисе впервые упоминается в документах 1756 годаЦерков Петра и Павла в Чингисе впервые упоминается в документах 1756 года
Церков Петра и Павла в Чингисе впервые упоминается в документах 1756 года
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Село Чингис — старейшее русское поселение на территории Новосибирской области, образование которого датируется 1630 годом. Предполагается, что его основал предводитель сибирских татар князь Тартлава как крепость, которая служила временным пристанищем между набегами кочевников на поселения по всей Западной Сибири.

Водохранилище размывает старинные могилыВодохранилище размывает старинные могилы
Водохранилище размывает старинные могилыВодохранилище размывает старинные могилы
Водохранилище размывает старинные могилыВодохранилище размывает старинные могилы
Водохранилище размывает старинные могилы
Фото: Артем Шершнев / atas.info

До сих пор в окрестностях села находят артефакты прошлых веков. А водохранилище, размывая берег, обнажает захоронения. Некоторые исследователи называют этот погост могилами первопоселенцев-староверов начала XVIII века.

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