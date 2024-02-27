Глава СКР Бастрыкин потребовал доклада по отсутствию жилья у новосибирской сироты

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В обращении девушка сообщила, что стоит на учете с 2018 года. В прошлом году суд вынес решение о выделении жилья как сироте, однако квартира так и не была предоставлена. Таким образом, были нарушены ее жилищные права.
На данный момент в СУ СКР по Новосибирской области уже расследуется уголовное дело, девушка признана потерпевшей. Дело находится на контроле у руководителя силового ведомства Александра Бастрыкина.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК России.
Напомним, что учительница из Куйбышева Марина Львова намерена пожаловаться Бастрыкину на публикацию частных фото без ее согласия.