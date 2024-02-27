atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Сирота шесть лет не может получить жилье

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклада по отсутствию жилья у новосибирской сироты

27 февраля 2024, 08:30
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сирота шесть лет не может получить жилье

Александр Бастрыкин взял на контроль отсутствие жилья у новосибирской сироты

Жительница Новосибирска обратилась в СК России с просьбой предоставить ей положенное по закону жилье. Сирота не может получить его с 2018 года.

В обращении девушка сообщила, что стоит на учете с 2018 года. В прошлом году суд вынес решение о выделении жилья как сироте, однако квартира так и не была предоставлена. Таким образом, были нарушены ее жилищные права.

На данный момент в СУ СКР по Новосибирской области уже расследуется уголовное дело, девушка признана потерпевшей. Дело находится на контроле у руководителя силового ведомства Александра Бастрыкина.

Сирота 5 лет не может получить квартиру в Новосибирской области после пожара
Узнать подробнее
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК России.

Напомним, что учительница из Куйбышева Марина Львова намерена пожаловаться Бастрыкину на публикацию частных фото без ее согласия.

Скандал вокруг «интимных» фото новосибирской учительницы дошел до Бастрыкина
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин взял на контроль гибель плода у беременной женщины в Новосибирске Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения на подростка в Бердске Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении хоккеистов
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Следственный комитет#Жилье#Александр Бастрыкин#Сирота#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
Подпишитесь
Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске
Сегодня, 02:23
Следователи заинтересовались «интимными» фото учительницы из Куйбышева
Вчера, 13:00
В Новосибирске вновь корректируют экспертизу на станцию «Спортивная»
Вчера, 12:01
Погибла семья с ребенком: число жертв пожара на Лежена выросло в Новосибирске
Сегодня, 01:27
Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы
Вчера, 02:40
Роскошную квартиру с видом на набережную продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
Вчера, 10:28