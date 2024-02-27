ХК «Сибирь» проиграл последний матч «Барысу» и занял 10-е место в сезоне

Хоккейный клуб «Сибирь» завершил сезон в Континентальной хоккейной лиге на 10-м месте Восточной конференции. Команда не смогла пройти в плей-офф. Последний матч в этом сезоне «Сибирь» провела против «Барыса» в Астане и потерпела поражение со счетом 0:1. В результате регулярного сезона команда набрала 67 очков: им не хватило добраться до плей-офф всего 4 очка.