atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Какое место заняла команда

ХК «Сибирь» проиграл последний матч «Барысу» и занял 10-е место в сезоне

27 февраля 2024, 04:08
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Какое место заняла команда

ХК «Сибирь» из Новосибирска не вышел в плей-офф, заняв 10-е место в сезоне

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф. Причиной этому стали четыре технических поражения.

Хоккейный клуб «Сибирь» завершил сезон в Континентальной хоккейной лиге на 10-м месте Восточной конференции. Команда не смогла пройти в плей-офф. Последний матч в этом сезоне «Сибирь» провела против «Барыса» в Астане и потерпела поражение со счетом 0:1. В результате регулярного сезона команда набрала 67 очков: им не хватило добраться до плей-офф всего 4 очка.

В январе хоккейному клубу были присуждены четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров, в результате чего команда потеряла 4 очка. Оказалось, что в нескольких матчах был нарушен регламент, так как играли четыре легионера при лимите в три человека.

Последний домашний матч в этом сезоне «Сибирь» провела 24 февраля, где удалось победить уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1.

Федор Гордеев остается в ХК «Сибирь» — контракт подписали на два сезона
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирец сделал предложение возлюбленной на игре ХК «Сибирь»Новосибирский ХК «Сибирь» вырвался в плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик»
#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#КХЛ#Хоккей#Хк сибирь#Эмилия Губарева#Авангард#Плей-офф
Подпишитесь
Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске
Сегодня, 02:23
Следователи заинтересовались «интимными» фото учительницы из Куйбышева
Вчера, 13:00
В Новосибирске вновь корректируют экспертизу на станцию «Спортивная»
Вчера, 12:01
Погибла семья с ребенком: число жертв пожара на Лежена выросло в Новосибирске
Сегодня, 01:27
Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы
Вчера, 02:40
Роскошную квартиру с видом на набережную продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
Вчера, 10:28