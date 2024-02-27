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Updated Сегодня, 05:04

Иноагент Сергей Чернышов заявил о намерении стать мэром Новосибирска

Иноагент Сергей Чернышов заявил о намерении стать мэром Новосибирска

27 февраля 2024, 05:02
Фото: Facebook (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена)
Подать документы и представить свою программу развития города экс-директор «Новоколледжа» планирует в ближайшее время.

Бывший директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска.

«Городу нужен профессиональный местный управленец, понимающий не в стройке, а в ключевых областях муниципального управления — а это, прежде всего, образование, и проблем там предостаточно», — пояснил свою позицию Чернышов* в Facebook (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).
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Чернышов* не видит препятствий к участию, несмотря на свой «особый статус»:

«В законе об иноагентах написано, что мы не можем занимать должности государственной и муниципальной службы. Но мэр — это муниципальная должность, а не должность муниципальной службы, а потому никаких запретов для меня нет».
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Ученый считает, что обладает необходимыми навыками и опытом, чтобы эффективно управлять администрацией города.

«В этом смысле, моя кандидатура идеальная. Я родился и всю жизнь живу в Новосибирске, у меня профильное образование (Государственное и муниципальное управление), магистратура ВШЭ, настоящая кандидатская в сфере политических исследований. Я работал везде — от лучших вузов города до районных школ, мои родители живут в труднопереводимом на иностранные языки месте под названием „частный сектор“. Наконец, я сделал в этом городе Новоколледж — уникальный образовательный проект, который знают во всем мире», — рассказал Сергей Чернышов*.

* 26 мая 2023 года Минюст России признал Сергея Чернышова иноагентом. В обосновании сказано:

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине».

Позже Чернышов* покинул пост директора созданного им «Новоколледжа», чтобы не создавать препятствий деятельности учебному заведению.

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