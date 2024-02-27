Как новосибирцы будут отмечать Масленицу — рассказали в мэрии

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Праздничные мероприятия пройдут во всех парках города. Подробная программа будет опубликована в конце недели. Не обойдется и без традиционного сжигания чучела.
«Жечь будем. Но там, где это возможно и с соблюдением правил пожарной безопасности», — заявила Ngs.ru вице-мэр Анна Терешкова.
При этом улицу Ленина на период масленичных гуляний закрывать не будут. «Улица Ленина не будет пешеходной», — отметила Терешкова.
Напомним, что новосибирские немцы уже отметили «западную» Масленицу. Это связано с расхождением календарей.