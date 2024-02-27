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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Жечь чучело будут с максимальной осторожностью

Как новосибирцы будут отмечать Масленицу — рассказали в мэрии

27 февраля 2024, 14:12
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Жечь чучело будут с максимальной осторожностью

Новосибирцы смогут отметить Масленицу во всех парках

В 2024 году Масленица в России пройдет с 11 по 17 марта. Ее планируется отметить максимально широко.

Праздничные мероприятия пройдут во всех парках города. Подробная программа будет опубликована в конце недели. Не обойдется и без традиционного сжигания чучела.

«Жечь будем. Но там, где это возможно и с соблюдением правил пожарной безопасности», — заявила Ngs.ru вице-мэр Анна Терешкова.

При этом улицу Ленина на период масленичных гуляний закрывать не будут. «Улица Ленина не будет пешеходной», — отметила Терешкова.

Напомним, что новосибирские немцы уже отметили «западную» Масленицу. Это связано с расхождением календарей.

Новосибирцы сожгли чучело Масленицы на месяц раньше срока
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Анна Терешкова#Мэрия Новосибирска#Масленица#Александр Ляхов
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