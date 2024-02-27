Каким будет март-2024 в Новосибирске — прогноз синоптиков

Опубликован предварительный прогноз погоды на март-2024 в Новосибирске

Февраль неприятно удивил жителей Новосибирской области аномальными морозами, которые простояли несколько дней. Показатели побили рекорды предыдущих лет, столбики термометров опускались ниже -40 градусов. Теперь же холода сходят на нет, и время узнать, каким будет март-2024.