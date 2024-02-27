Каким будет март-2024 в Новосибирске — прогноз синоптиков

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В ближайшие дни в регион придет небольшое потепление. Об этом Atas.info рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
«Прогнозируем, что идет постепенное повышение температур. 27–28 февраля будет существенное повышение, но 1 марта будет немного прохладнее. В первые пять дней месяца будет умеренно тепло, днем солнечно, разброс температур по области — -2…-10 градусов», — говорит метеоролог.
В последние пару дней февраля в регионе будет идти небольшой снег, который сохранится и в первый день весны. В последующие дни прогнозируют без осадков.
Согласно предварительному метеорологическому прогнозу от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в первой декаде марта по ночам ожидают колебания от -5…-10 градусов (местами -12…-17 градусов) до -18…-23 (местами -25…-30). В светлое время суток -7…-12 градусов (местами -1…-6 градусов).
Во второй декаде марта по ночам прогнозируют -8…-13 (местами -15…-20 градусов), днем -2…-7 (местами 0…+5 градусов). Осадки около нормы.
В третьей декаде марта ночные колебания температуры составят от -8… -13 (местами -15… -20) до -3…-8 (местами до -13 градусов). Днем от 0…-5 до +3…+8 градусов. Осадки около нормы, сообщает МЧС по региону.
Согласно прогнозам синоптиков, ночь на 27 февраля должна стать последней морозной ночью перед потеплением. Так, в регионе прогнозируют -24…-29 градусов, местами -18…-23. Днем потеплеет до -6…-11 градусов, местами -16. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, порывы до 12 м/с.
Ночь на среду, 28 февраля, будет ощутимо теплее. Термометры покажут -18…-23 градусов, местами — 10…-15 градусов. Днем — -1…-6, местами -11 градусов. Одновременно с потеплением усилится ветер. Ночью 2-7 м/с, порывы до 12 м/с, а днем уже 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Пойдет небольшой снег.
В четверг, 29 февраля, тенденция к потеплению станет еще заметней. Ночью в Новосибирской области — -6…-11 градусов, местами -16 градусов. Днем — - 2…-7 градусов. Ветер — 6-11 м/с, порывы до 16 м/с. Продолжит идти небольшой снег.
По данным сервиса погоды «Гисметео», дневные температуры в Новосибирске достигнут 0 градусов в третьей декаде марта. Тогда же к осадкам в виде снега добавятся дожди. Двузначные ночные температуры покинут регион в 10-х числах месяца. Возвращения морозов не ожидается.
Аналогичную погоду обещает сервис «Яндекс. Погода».