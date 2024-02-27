Кипяток заливает двор из-за течи теплотрассы в Новосибирске

С каждым днем горячих луж в районе домов № 88/1 и № 90/1 все больше. Дворы превратились в катки, а в подъездах распространяется неприятный запах. После жалоб, рабочие приезжали на место и закрывали дыры, но через несколько дней появлялись новые и более крупные утечки. Горожане считают, что трубам требуется капитальный ремонт, так как они уже изношены.