Кипяток заливает двор из-за течи теплотрассы в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
На улице Объединения в Калининском районе возник дефект на коммунальных сетях, в результате чего дворы топит кипятком две недели. Горожане опасаются, что вот-вот начнет затапливать дома, пишет Сибкрай. Известно, что за теплотрассу ответственная Сибирская генерирующая компания.
С каждым днем горячих луж в районе домов № 88/1 и № 90/1 все больше. Дворы превратились в катки, а в подъездах распространяется неприятный запах. После жалоб, рабочие приезжали на место и закрывали дыры, но через несколько дней появлялись новые и более крупные утечки. Горожане считают, что трубам требуется капитальный ремонт, так как они уже изношены.
Местные жители опасаются, что может произойти крупное ЧП, как на левом берегу Новосибирска. Однако СГК заверяет, что участок находится под ежедневным контролем. Напомним, в январе 2024 года произошли две большие коммунальные аварии, в результате чего несколько тысяч домов остались без отопления.