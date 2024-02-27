Мать с ребенком поскользнулась и упала с лестницы — кого будут судить

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
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Updated Сегодня, 04:31
Заместитель директора управляющей компании обвиняется в том, что предоставляла услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов.
Все случилось в ноябре 2023 года, когда женщина спускалась по лестнице с грудным ребенком, поскользнулась и упала. Она получила травму после падения на заледеневших ступенях.
Организовать уборку от наледи должна была заместитель УК, однако этого не произошло. Во время следствия обвиняемая признала свою вину. Как сообщили в Следкоме, следствием собраны все доказательства, поэтому уголовное дело направили в суд, который дальше приступит к рассмотрению.
Напомним, ранее суд вынес приговор управдому ООО «Комфорт» Людмиле Романовой за травму ребенка. Несовершеннолетний поскользнулся на лестнице и сломал позвонок.