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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Женщина получила травму

Мать с ребенком поскользнулась и упала с лестницы — кого будут судить

27 февраля 2024, 04:24
Фото: СУ СКР по НСО
Женщина получила травму

Замдиректора УК в Новосибирске будут судить за падение матери с ребенком

Сотрудница коммерческой организации в Новосибирске предстанет перед судом: по ее возможной вине женщина упала на обледенелой лестнице с ребенком.

Заместитель директора управляющей компании обвиняется в том, что предоставляла услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов.

Все случилось в ноябре 2023 года, когда женщина спускалась по лестнице с грудным ребенком, поскользнулась и упала. Она получила травму после падения на заледеневших ступенях.

Организовать уборку от наледи должна была заместитель УК, однако этого не произошло. Во время следствия обвиняемая признала свою вину. Как сообщили в Следкоме, следствием собраны все доказательства, поэтому уголовное дело направили в суд, который дальше приступит к рассмотрению.

Напомним, ранее суд вынес приговор управдому ООО «Комфорт» Людмиле Романовой за травму ребенка. Несовершеннолетний поскользнулся на лестнице и сломал позвонок.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Травма#Эмилия Губарева#СК
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