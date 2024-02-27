Мать с ребенком поскользнулась и упала с лестницы — кого будут судить

Организовать уборку от наледи должна была заместитель УК, однако этого не произошло. Во время следствия обвиняемая признала свою вину. Как сообщили в Следкоме, следствием собраны все доказательства, поэтому уголовное дело направили в суд, который дальше приступит к рассмотрению.