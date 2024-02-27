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Мужчина обвиняется в жестоком убийстве

Мигранту, зарезавшему 17-летнюю девушку, запросили солидный срок — сколько ему грозит

27 февраля 2024, 09:15
Фото: соцсети/Следком
Мужчина обвиняется в жестоком убийстве

Мигранту, убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске, грозит 15 лет колонии

Мигранту из Таджикистана, убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске из-за ревности, грозит 15 лет лишения свободы.

Жуткая трагедия случилась 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. Тогда, как предполагает следствие, 27-летний Хушнуд Хамроев жестоко зарезал свою возлюбленную, которой было всего 17 лет. Причиной этого шокирующего преступления стала ревность — уроженец Таджикистана преследовал девушку, а также не раз угрожал и даже бил, о чем говорили ее близкие.

Молодая пара встречалась некоторое время, но незадолго до трагедии они расстались. Приревновав свою пассию к другому, бывший парень схватил девушку, повалил на землю и нанес более 15 ударов ножом. От полученных ран девушка скончалась.

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После этого предполагаемый убийца попытался сбежать — он намеревался вернуться на родину, но его задержали на Хилокском рынке. Задержанный признался в совершении преступления. Его вину будет доказывать суд.

По нескольким уголовным статьям прокурор запросил для обвиняемого 15,6 лет лишения свободы. Сейчас его обвиняют в убийстве, угрозах, истязании и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летия. Суд над Хамроевым назначен на 4 марта.

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