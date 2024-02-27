Мигранту, зарезавшему 17-летнюю девушку, запросили солидный срок — сколько ему грозит

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Жуткая трагедия случилась 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. Тогда, как предполагает следствие, 27-летний Хушнуд Хамроев жестоко зарезал свою возлюбленную, которой было всего 17 лет. Причиной этого шокирующего преступления стала ревность — уроженец Таджикистана преследовал девушку, а также не раз угрожал и даже бил, о чем говорили ее близкие.
Молодая пара встречалась некоторое время, но незадолго до трагедии они расстались. Приревновав свою пассию к другому, бывший парень схватил девушку, повалил на землю и нанес более 15 ударов ножом. От полученных ран девушка скончалась.
После этого предполагаемый убийца попытался сбежать — он намеревался вернуться на родину, но его задержали на Хилокском рынке. Задержанный признался в совершении преступления. Его вину будет доказывать суд.
По нескольким уголовным статьям прокурор запросил для обвиняемого 15,6 лет лишения свободы. Сейчас его обвиняют в убийстве, угрозах, истязании и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летия. Суд над Хамроевым назначен на 4 марта.