Мигранту, зарезавшему 17-летнюю девушку, запросили солидный срок — сколько ему грозит

Жуткая трагедия случилась 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. Тогда, как предполагает следствие, 27-летний Хушнуд Хамроев жестоко зарезал свою возлюбленную, которой было всего 17 лет. Причиной этого шокирующего преступления стала ревность — уроженец Таджикистана преследовал девушку, а также не раз угрожал и даже бил, о чем говорили ее близкие.