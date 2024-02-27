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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:44

Масштабный сбой произошел в работе Госуслуг, YouTube, WhatsApp, VK

Мир без интернета: Масштабный сбой произошел в работе Госуслуг, YouTube, WhatsApp, VK

27 февраля 2024, 10:28
Фото: 1MI

Масштабный сбой произошел в работе Госуслуг, YouTube, WhatsApp, VK

27 февраля пользователи больше десятка мессенджеров и хостингов массово жалуются на сбои. Проблемы возникают как при работе с декстопными, так и мобильными версиями приложений.

Мониторинг работоспособности сервисов и сайтов в России Сбой.рф зафиксировал уже более 3 тысяч жалоб на работу Telegram. Также наблюдаются проблемы с работоспособностью Youtube.

Пик произошел в 12:40 по московскому времени. У многих пользователей до сих пор наблюдаются проблемы при работе с сервисами.

Этот сбой оказался одним из самых мощных за последнее время. Технические неполадки наблюдаются практически по всему миру.

27 февраля мятежники-хуситы из радикального йеменского движения «Ансар Аллах» повредили четыре международных подводных кабеля в Красном море, которые связывают Азию, Европу и Африку. Это привело к серьезным перебоям в работе интернет-связи в странах Персидского залива и Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую газету Globes.

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#Общество#Сбой#Мессенджеры#Алёна Рогонова
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