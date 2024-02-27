Мир без интернета: Масштабный сбой произошел в работе Госуслуг, YouTube, WhatsApp, VK

27 февраля мятежники-хуситы из радикального йеменского движения «Ансар Аллах» повредили четыре международных подводных кабеля в Красном море, которые связывают Азию, Европу и Африку. Это привело к серьезным перебоям в работе интернет-связи в странах Персидского залива и Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую газету Globes.