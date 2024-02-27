Мир без интернета: Масштабный сбой произошел в работе Госуслуг, YouTube, WhatsApp, VK

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Мониторинг работоспособности сервисов и сайтов в России Сбой.рф зафиксировал уже более 3 тысяч жалоб на работу Telegram. Также наблюдаются проблемы с работоспособностью Youtube.
Пик произошел в 12:40 по московскому времени. У многих пользователей до сих пор наблюдаются проблемы при работе с сервисами.
Этот сбой оказался одним из самых мощных за последнее время. Технические неполадки наблюдаются практически по всему миру.
27 февраля мятежники-хуситы из радикального йеменского движения «Ансар Аллах» повредили четыре международных подводных кабеля в Красном море, которые связывают Азию, Европу и Африку. Это привело к серьезным перебоям в работе интернет-связи в странах Персидского залива и Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую газету Globes.