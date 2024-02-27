Новосибирские прокуроры взяли на «карандаш» исчезнувший маршрут до Кольцово

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Маршрут №317 «Кольцово — метро „Студенческая“ был внезапно отменен, что повлекло затруднения с проездом до поселка и областной столицы. Жители сел Барышево и Двуречье, а также станции Издревая не могут вовремя добраться на работу и учебу.
После освещения проблемы в СМИ к ее решению подключилась прокуратура Новосибирского района. Для начала был организован маршрут №310 «Издревая-Кольцово-Двуречье». В настоящий момент он обеспечивает связь между Кольцово, Барышевским сельсоветом и Новосибирском.
Однако организация проезда носит временный характер. В прокуратуре намерены вернуть прежде ликвидированный маршрут.
«В настоящее время Минтрансом объявлен конкурс на поиск нового перевозчика по маршруту №317. Вопрос транспортного сообщения Барышевского сельсовета с городом Новосибирском находится на контроле прокуратуры», — рассказали в надзорном органе.
Напомним, что в Новосибирской области намерены отремонтировать дорогу до села Чингис.