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Для сельчан организован временный маршрут

Новосибирские прокуроры взяли на «карандаш» исчезнувший маршрут до Кольцово

27 февраля 2024, 12:00
Фото: Прокуратура НСО
Для сельчан организован временный маршрут

В НСО прокуратура контролирует возобновление работы маршрута до Кольцово

В Новосибирском районе возникли проблемы с транспортом до Кольцово. Жители трех населенных пунктов не могут добраться до него из-за ликвидированного маршрута.

Маршрут №317 «Кольцово — метро „Студенческая“ был внезапно отменен, что повлекло затруднения с проездом до поселка и областной столицы. Жители сел Барышево и Двуречье, а также станции Издревая не могут вовремя добраться на работу и учебу.

После освещения проблемы в СМИ к ее решению подключилась прокуратура Новосибирского района. Для начала был организован маршрут №310 «Издревая-Кольцово-Двуречье». В настоящий момент он обеспечивает связь между Кольцово, Барышевским сельсоветом и Новосибирском.

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Однако организация проезда носит временный характер. В прокуратуре намерены вернуть прежде ликвидированный маршрут.

«В настоящее время Минтрансом объявлен конкурс на поиск нового перевозчика по маршруту №317. Вопрос транспортного сообщения Барышевского сельсовета с городом Новосибирском находится на контроле прокуратуры», — рассказали в надзорном органе.

Напомним, что в Новосибирской области намерены отремонтировать дорогу до села Чингис.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Маршрут#Прокуратура#Александр Ляхов
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