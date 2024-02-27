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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В работе Telegram возник сбой

Россияне массово жалуются на сбой Телеграма

27 февраля 2024, 10:08
Фото: 1MI
В работе Telegram возник сбой

В России наблюдаются сбои в работе Telegram

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи в массовом порядке жалуются на трудности в работе с ним.

Сбои в работе мессенджера возникли и на территории Новосибирской области. По словам новосибирцев, имеются трудности с подключением к мессенджеру. Невозможно отправить сообщения или зайти в конкретный канал.

«Соединение сбоит уже полчаса. Хотел посмотреть важную информацию, но из всех каналов буквально выкидывает. Жду, когда наладится», — рассказал Atas.Info один из пользователей.

Не работает как мобильная, так и десктоп-версия. Причины сбоя Telegram пока неизвестны.

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До этого массовые сбои наблюдались в работе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера WhatsApp. Новосибирцы не могли зайти в любимые паблики 25 февраля, в самый разгар праздничных выходных. Перебои в «Вотсапе» наблюдались 31 января.

В настоящий момент доступ к Telegram по-прежнему недоступен.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сбой#Мессенджер#Телеграм#Александр Ляхов
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