Россияне массово жалуются на сбой Телеграма

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Сбои в работе мессенджера возникли и на территории Новосибирской области. По словам новосибирцев, имеются трудности с подключением к мессенджеру. Невозможно отправить сообщения или зайти в конкретный канал.
«Соединение сбоит уже полчаса. Хотел посмотреть важную информацию, но из всех каналов буквально выкидывает. Жду, когда наладится», — рассказал Atas.Info один из пользователей.
Не работает как мобильная, так и десктоп-версия. Причины сбоя Telegram пока неизвестны.
До этого массовые сбои наблюдались в работе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера WhatsApp. Новосибирцы не могли зайти в любимые паблики 25 февраля, в самый разгар праздничных выходных. Перебои в «Вотсапе» наблюдались 31 января.
В настоящий момент доступ к Telegram по-прежнему недоступен.