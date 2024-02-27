Опять авария: без тепла облбольница и центр нейрохирургии в Новосибирске

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Во вторник, 27 февраля, произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм на улице Немировича-Данченко, без отопления остались 25 зданий. Среди них корпуса областной клинической больница и Федерального центра нейрохирургии. Ремонтные работы начались в 10 утра, предварительное время запуска теплоснабжения — 14-00 28 февраля, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии глава городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.
Однако, по словам Перязева, есть шанс, что медицинские учреждения получат тепло уже сегодня во второй половине дня.
По данным муниципального портала, никаких аварийных отключений в районе улицы Немировича-Данченко нет.
В январе Новосибирск потрясли две крупные аварии на теплосетях «Сибирской генерирующей компании». В сильный мороз сотни домов в Ленинском и Кировском районах много дней оставались без отопления, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Энергетики объяснили коммунальный коллапс критической изношенностью трубопроводного хозяйства.