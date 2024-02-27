Опять авария: без тепла облбольница и центр нейрохирургии в Новосибирске

Во вторник, 27 февраля, произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм на улице Немировича-Данченко, без отопления остались 25 зданий. Среди них корпуса областной клинической больница и Федерального центра нейрохирургии. Ремонтные работы начались в 10 утра, предварительное время запуска теплоснабжения — 14-00 28 февраля, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии глава городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.