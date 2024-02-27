Погибла семья с ребенком: число жертв пожара на Лежена выросло в Новосибирске

Пожар в многоквартирном доме на Адриена Лежена унес жизни четырех человек. Все случилось в ночь на 24 февраля. Двушку быстро охватил огонь. В пылающем жилье нашли тело мужчины, а за пределами квартиры был еще один погибший человек. Также мать с ребенком доставили в больницу. Соседям тоже потребовалась помощь медиков.