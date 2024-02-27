Погибла семья с ребенком: число жертв пожара на Лежена выросло в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Updated Сегодня, 01:32
Пожар в многоквартирном доме на Адриена Лежена унес жизни четырех человек. Все случилось в ночь на 24 февраля. Двушку быстро охватил огонь. В пылающем жилье нашли тело мужчины, а за пределами квартиры был еще один погибший человек. Также мать с ребенком доставили в больницу. Соседям тоже потребовалась помощь медиков.
Как стало известно от депутата горсовета Георгия Андреева, в результате, в больнице скончались женщина и ее дочь, которые отравились угарным газом, а в том самом пожаре погибшим был отец девочки.
Сейчас Следком расследует эту трагедию. По данному факту возбуждено дело. Причины пожара установят специалисты.
Напомним, что 23 февраля в Кировском районе произошел крупный пожар на складе. Его тушили не один час. Показываем яркие фото.