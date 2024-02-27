Правозащитники требуют закрыть бар из-за ЛГБТ*-вечеринок

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:52
Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась в полицию и прокуратуру с требованием проверить новосибирский бар «Элтон» на ЛГБТ*-вечеринки. Об этом 27 февраля Atas.info сообщил участник группы Иван Квасницкий.
«Странно, что они до сих пор существуют, тогда как запрет действует с 30 ноября 2023 года. После того, как закрыли заведение в Красноярске, почему оно должно работать в Новосибирске?» — говорит правозащитник.
Участники группы «Радетель» просят проверить законность деятельности бара «Элтон» и в случае выявления нарушений закрыть его.
«Проверить деятельность лиц на предмет организации структурного подразделения движения ЛГБТ на территории Новосибирской области, при положительном исходе, привлечь указанных лиц к предусмотренной законом ответственности», — сказано в заявлении.
* 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ объявил «экстремистской организацией» и запретил «международное общественное движение ЛГБТ».
Вечером 26 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что по просьбе новосибирца проверит бар «Элтон». Инициатором выступил Владислав Пушкин.
Ранее был закрыт аналогичный бар в Красноярске того же владельца. Вечером 23 февраля там прошла вечеринка, на которой выступали артисты в костюмах, похожих на военную форму.
Справка
Сибирская правозащитная группа «Радетель» создана в июле 2022 года при Новосибирском Координационном Совете в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей.