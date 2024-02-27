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Правозащитники требуют проверить новосибирский бар на ЛГБТ*-вечеринки

Правозащитники требуют закрыть бар из-за ЛГБТ*-вечеринок

27 февраля 2024, 11:40
Фото: yandex.ru/maps

Правозащитники требуют проверить новосибирский бар на ЛГБТ*-вечеринки

Участники группы «Радетель» просят проверить законность деятельности бара «Элтон» и в случае выявления нарушений закрыть его. Ранее на новосибирское заведение обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась в полицию и прокуратуру с требованием проверить новосибирский бар «Элтон» на ЛГБТ*-вечеринки. Об этом 27 февраля Atas.info сообщил участник группы Иван Квасницкий.

«Странно, что они до сих пор существуют, тогда как запрет действует с 30 ноября 2023 года. После того, как закрыли заведение в Красноярске, почему оно должно работать в Новосибирске?» — говорит правозащитник.

Участники группы «Радетель» просят проверить законность деятельности бара «Элтон» и в случае выявления нарушений закрыть его.

«Проверить деятельность лиц на предмет организации структурного подразделения движения ЛГБТ на территории Новосибирской области, при положительном исходе, привлечь указанных лиц к предусмотренной законом ответственности», — сказано в заявлении.

* 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ объявил «экстремистской организацией» и запретил «международное общественное движение ЛГБТ».

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Вечером 26 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что по просьбе новосибирца проверит бар «Элтон». Инициатором выступил Владислав Пушкин.

Ранее был закрыт аналогичный бар в Красноярске того же владельца. Вечером 23 февраля там прошла вечеринка, на которой выступали артисты в костюмах, похожих на военную форму.

Справка

Сибирская правозащитная группа «Радетель» создана в июле 2022 года при Новосибирском Координационном Совете в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей.

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