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Published Сегодня, 06:11

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11 человек погибли в пламени за два неполных месяца 2024 года

«Результат очень низкий»: мэрия провалила профилактику пожаров в Новосибирске

27 февраля 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
11 человек погибли в пламени за два неполных месяца 2024 года

В Новосибирске с начала года в пожарах погибло 11 человек

Муниципалитет признал бессилие в деле профилактической работы по предупреждению пожаров. Чиновники решили экстренно разрабатывать новые методы

В Новосибирске соберут внеплановое заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы понять, как можно остановить рост пожаров в жилье, в первую очередь, в частном секторе. Основная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем, в большинстве случаев — в пьяном виде. Традиционные методы подомовых обходов и убеждения людей быть осторожными не действуют.

«Все мероприятия, которые мы проводим, их достаточное количество. Но по итогам двух месяцев результат у нас очень низкий», — констатировал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 27 февраля.

В частном секторе Новосибирске количество пожаров с начала года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в огне с 1 января погибли 11 горожан.

Ранее мы рассказывали, что число жертв пожара в пятиэтажке на улице Адриена Лежена выросло до четырех человек.

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#Новосибирск#Пожар#Мэрия#Профилактика#Статистика#Жертвы
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