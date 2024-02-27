«Результат очень низкий»: мэрия провалила профилактику пожаров в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
В Новосибирске соберут внеплановое заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы понять, как можно остановить рост пожаров в жилье, в первую очередь, в частном секторе. Основная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем, в большинстве случаев — в пьяном виде. Традиционные методы подомовых обходов и убеждения людей быть осторожными не действуют.
«Все мероприятия, которые мы проводим, их достаточное количество. Но по итогам двух месяцев результат у нас очень низкий», — констатировал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 27 февраля.
В частном секторе Новосибирске количество пожаров с начала года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в огне с 1 января погибли 11 горожан.
Ранее мы рассказывали, что число жертв пожара в пятиэтажке на улице Адриена Лежена выросло до четырех человек.