«Результат очень низкий»: мэрия провалила профилактику пожаров в Новосибирске

В Новосибирске соберут внеплановое заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы понять, как можно остановить рост пожаров в жилье, в первую очередь, в частном секторе. Основная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем, в большинстве случаев — в пьяном виде. Традиционные методы подомовых обходов и убеждения людей быть осторожными не действуют.