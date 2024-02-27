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Рыбаки незаконно рыбачили

Рыбаков-браконьеров с десятками километров сетей поймали под Новосибирском

27 февраля 2024, 03:32
Фото: Транспортная полиция Сибири
Рыбаки незаконно рыбачили
На Новосибирском водохранилище транспортные полицейские изъяли более 12 км сетей у рыбаков, подозреваемых в браконьерстве.

В районе села Сосновка патруль заметил четырех мужчин, которые незаконно ловили рыбу. Всего они поймали около 100 рыб. Причиненный природе ущерб оценивается в более чем 360 тысяч рублей.

Полицейские изъяли различное оборудование для браконьерства, в том числе снегоход с санями, ледобуры, навигатор и металлоискатель. У рыбаков также нашли 166 сетей общей протяженностью около 12,5 километра.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную добычу рыбы с особо крупным ущербом для природы.

Напомним, ранее мы опубликовали места для зимней рыбалки в Новосибирской области. В числе самых рыбных мест было Обское водохранилище.

Зимняя рыбалка в Новосибирской области: топ-8 мест для большого улова
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Браконьерство#Эмилия Губарева#Рыба#Ущерб
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