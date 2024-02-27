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Даты весенних каникул могут изменить

Школьные каникулы перенесут из-за выборов президента — каких регионов коснется

27 февраля 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
Даты весенних каникул могут изменить

В мэрии Новосибирска ответили, перенесут ли весенние каникулы из-за выборов

С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. В связи с этим в мессенджерах появилась информация о возможном переносе весенних каникул для школьников.

Изменения в датах каникул связывают с размещением во многих школах УИК на период проведения политического мероприятия. Согласно информации Telegram-канала «Выборный», дети могут уйти на отдых с 11 по 19 марта. Таким образом, каникулы начнутся на неделю раньше.

Подобные изменения могут коснуться и новосибирских школьников. Однако в департаменте образования администрации города Новосибирска пока не сообщали о переносе весенних каникул.

«В 2023-2024 учебном году Минпросвещения РФ рекомендованы следующие сроки весенних каникул — с 25 марта по 31 марта. Информация от общеобразовательных организаций о переносе сроков весенних каникул не поступала», — рассказали VN.ru в городской мэрии.
Стали известны даты весенних каникул 2024 в школах Новосибирска
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Изменятся ли даты весенних каникул в Новосибирской области на данный момент неизвестно.

Напомним, что в Новосибирске прошло организационное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра города.

В Новосибирске прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатов в мэры города
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