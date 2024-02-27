Школьные каникулы перенесут из-за выборов президента — каких регионов коснется

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Изменения в датах каникул связывают с размещением во многих школах УИК на период проведения политического мероприятия. Согласно информации Telegram-канала «Выборный», дети могут уйти на отдых с 11 по 19 марта. Таким образом, каникулы начнутся на неделю раньше.
Подобные изменения могут коснуться и новосибирских школьников. Однако в департаменте образования администрации города Новосибирска пока не сообщали о переносе весенних каникул.
«В 2023-2024 учебном году Минпросвещения РФ рекомендованы следующие сроки весенних каникул — с 25 марта по 31 марта. Информация от общеобразовательных организаций о переносе сроков весенних каникул не поступала», — рассказали VN.ru в городской мэрии.
Изменятся ли даты весенних каникул в Новосибирской области на данный момент неизвестно.
Напомним, что в Новосибирске прошло организационное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра города.