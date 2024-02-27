ТОП-10 регионов по размеру выданных автокредитов — кто в лидерах

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Средний размер выданных в Новосибирской области автокредитов в 2024 году составил 1,57 млн. Благодаря такому показателю, регион занял 7-ю позицию в рейтинге среди других городов России, где подсчитали суммы одобренных автозаймов.
Примечательно, что за последний год в области отмечен рост банковского займа на покупку машин с увеличением на 30,1%, о чем свидетельствуют данные в Национального бюро кредитных историй.
Среди других сибирских городов, в рейтинге немного отстают Красноярск — 14 место с 1,42 млн рублей и Иркутск с 15 местом и 1,41 млн рублей. Возглавляет список Москва и Московская область. Только в январе там было выдано подобных автокредитов на 1,99 и 1,8 млн рублей соответственно.
Напомним, ранее мы писали, что два поезда с китайскими иномарками привезли в Новосибирск. Всего таких автомобилей было более 300.