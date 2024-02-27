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В НСО выдают много автокредитов

ТОП-10 регионов по размеру выданных автокредитов — кто в лидерах

27 февраля 2024, 03:02
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В НСО выдают много автокредитов

В ТОП-10 регионов по размеру выданных автокредитов попала Новосибирская область

Новосибирская область попала в десятку российских регионов по выдаче кредитов на покупку авто.

Средний размер выданных в Новосибирской области автокредитов в 2024 году составил 1,57 млн. Благодаря такому показателю, регион занял 7-ю позицию в рейтинге среди других городов России, где подсчитали суммы одобренных автозаймов.

Примечательно, что за последний год в области отмечен рост банковского займа на покупку машин с увеличением на 30,1%, о чем свидетельствуют данные в Национального бюро кредитных историй.

Среди других сибирских городов, в рейтинге немного отстают Красноярск — 14 место с 1,42 млн рублей и Иркутск с 15 местом и 1,41 млн рублей. Возглавляет список Москва и Московская область. Только в январе там было выдано подобных автокредитов на 1,99 и 1,8 млн рублей соответственно.

Напомним, ранее мы писали, что два поезда с китайскими иномарками привезли в Новосибирск. Всего таких автомобилей было более 300.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Автомобиль#Кредит#Эмилия Губарева#Займ
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