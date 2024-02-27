ТОП-10 регионов по размеру выданных автокредитов — кто в лидерах

Среди других сибирских городов, в рейтинге немного отстают Красноярск — 14 место с 1,42 млн рублей и Иркутск с 15 местом и 1,41 млн рублей. Возглавляет список Москва и Московская область. Только в январе там было выдано подобных автокредитов на 1,99 и 1,8 млн рублей соответственно.