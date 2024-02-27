Участник «голой вечеринки» Филипп Киркоров высказался о Никите Кологривом

Кологривый успел попасть в серию скандалов, которые сам по большей части спровоцировал своими высказываниями. При этом он остается востребованным в профессии. Ранее стало известно, что актер из Новосибирска Никита Кологривый перевоплотится в Владимира Жириновского в байопике о нем.