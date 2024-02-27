Участник «голой вечеринки» Филипп Киркоров высказался о Никите Кологривом

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В очередном выпуске шоу «Маска» жюри пытались угадать, кто скрывается в костюме кукурузы. Певица Валерия предположила, что это звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.
«А что, если это Никита Кологривый? Не думаю, что ход верный. Но версия даже самой понравилась», — предположила певица.
Ее версию поддержал Киркоров:
«Кстати, версия классная. Потому что актер классный, харизматичный. Это, кстати, очень даже в стиле этого молодого артиста».
Члены жюри отметили, что кукуруза ведет себя довольно дерзко, что очень похоже на Кологривого. Но под маской оказался телеведущий Сергей Майоров.
Кологривый успел попасть в серию скандалов, которые сам по большей части спровоцировал своими высказываниями. При этом он остается востребованным в профессии. Ранее стало известно, что актер из Новосибирска Никита Кологривый перевоплотится в Владимира Жириновского в байопике о нем.