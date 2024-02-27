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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Филипп Киркоров высказался о новосибирском актере Никите Кологривом

Участник «голой вечеринки» Филипп Киркоров высказался о Никите Кологривом

27 февраля 2024, 08:35
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»

Филипп Киркоров высказался о новосибирском актере Никите Кологривом

Эстрадный певец Филипп Киркоров возглавляет жюри шоу «Маска» на НТВ — в эфире программы он предположил, что в костюме «дерзкой кукурузы» мог скрываться актер из Новосибирска.

В очередном выпуске шоу «Маска» жюри пытались угадать, кто скрывается в костюме кукурузы. Певица Валерия предположила, что это звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

«А что, если это Никита Кологривый? Не думаю, что ход верный. Но версия даже самой понравилась», — предположила певица.

Ее версию поддержал Киркоров:

«Кстати, версия классная. Потому что актер классный, харизматичный. Это, кстати, очень даже в стиле этого молодого артиста».

Члены жюри отметили, что кукуруза ведет себя довольно дерзко, что очень похоже на Кологривого. Но под маской оказался телеведущий Сергей Майоров.

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Кологривый успел попасть в серию скандалов, которые сам по большей части спровоцировал своими высказываниями. При этом он остается востребованным в профессии. Ранее стало известно, что актер из Новосибирска Никита Кологривый перевоплотится в Владимира Жириновского в байопике о нем.

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#Культура#Новосибирск#Шоу#Телевидение#НТВ#Никита Кологривый#Алёна Рогонова
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