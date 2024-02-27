Ученые обнаружили гены стрессоустойчивости у «детей 90-х»

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Исследование провели сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН под эгидой Российского научного фонда на основе обследования подростков НИИ терапии и профилактической медицины Новосибирска. Генетики произвели забор крови у подростков, рожденных с интервалом в десять лет — 1982-1985, 1992-1995 и 2002–2005 годы. Возраст несовершеннолетних составлял от 14 до 17 лет.
Ученых заинтересовали гены, вовлеченные в регулирование стрессового поведения и определяющие черты темперамента. В итоге специалисты обнаружили в крови «детей девяностых» большое количество генов DRD4 и COMT, носители которых лучше приспосабливались к бесконечным трудностям и неприятностям в жизни, одновременно стараясь не откладывать в долгий ящик появление детей и формирование семьи.
Справка
Институт Цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН был основан в 1957 году в Академгородке как многопрофильное научное учреждение для решения фундаментальных и прикладных задач в области генетики, цитологии, молекулярной биологии и селекции. Позже целью Института стало соединение методов классической генетики молекулярными, клеточными, онтогенетическими и популяционными подходами, а также комплексный подход к изучению генетических основ организации и функционирования живых систем на базе междисциплинарных исследований и интеграции экспериментальных и биоинформатических методов.
Основной целью работы ИЦиГ СО РАН является получение новых фундаментальных знаний в области молекулярной генетики и клеточной биологии и разработка на этой основе генетических технологий для АПК, медицины и биотехнологии.
Одновременно с этим в крови обнаружилось достаточное количество гена ESR1. Его носители склонны к постравматическому стрессовому расстройству и иным психологическим травмам. Таким образом, на «детях девяностых» стресс их родителей мог отразиться по-разному.
Ученые пока не склонны делать окончательных выводов.
«Возможно, есть несколько вариантов того, как продолжительный социальный стресс может повлиять на решение семьи родить ребенка или отложить это „на потом“, — рассказала „МК“ руководитель группы исследователей, заведующая лабораторией молекулярной генетики Светлана Михайлова.
По мнению ученых, большое количество данных генов могут в будущем привести к гиперактивности и синдрому дефицита внимания. Однако это только один из возможных вариантов, поэтому нужны дальнейшие исследования.