Ученые обнаружили гены стрессоустойчивости у «детей 90-х»

Институт Цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН был основан в 1957 году в Академгородке как многопрофильное научное учреждение для решения фундаментальных и прикладных задач в области генетики, цитологии, молекулярной биологии и селекции. Позже целью Института стало соединение методов классической генетики молекулярными, клеточными, онтогенетическими и популяционными подходами, а также комплексный подход к изучению генетических основ организации и функционирования живых систем на базе междисциплинарных исследований и интеграции экспериментальных и биоинформатических методов.