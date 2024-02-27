В Новосибирске прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатов в мэры города

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В ходе заседания был избран председатель комиссии — первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Его заместителем стал спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, а секретарем комиссии — начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов.
Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска была сформирована на основании решения горсовета и постановления губернатора Новосибирской области. Соответствующие документы были приняты 14 и 15 февраля.
Прием документов от потенциальных кандидатов будет проводиться с 1 по 15 марта. Сам конкурс состоится 4 апреля.
Напомним, что одной из первых желание участвовать в конкурсе изъявила независимый депутат Светлана Каверзина. Недавно политику отказали в проведении митинга памяти Бориса Немцова.