В Новосибирске прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатов в мэры города

В ходе заседания был избран председатель комиссии — первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Его заместителем стал спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, а секретарем комиссии — начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов.