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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Новосибирске состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра города

В Новосибирске прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатов в мэры города

27 февраля 2024, 12:30
Фото: Правительство НСО
В Новосибирске состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра города

В Новосибирске состоялось оргзаседание комиссии по конкурсу на должность мэра

В Новосибирске состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра города. На нем были решены организационные вопросы.

В ходе заседания был избран председатель комиссии — первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Его заместителем стал спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, а секретарем комиссии — начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска была сформирована на основании решения горсовета и постановления губернатора Новосибирской области. Соответствующие документы были приняты 14 и 15 февраля.

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Прием документов от потенциальных кандидатов будет проводиться с 1 по 15 марта. Сам конкурс состоится 4 апреля.

Напомним, что одной из первых желание участвовать в конкурсе изъявила независимый депутат Светлана Каверзина. Недавно политику отказали в проведении митинга памяти Бориса Немцова.

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