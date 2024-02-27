Викторина в день выборов: новосибирцы заранее получили бланки для ответов

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Отрывные бланки раздают сотрудникам бюджетных и коммерческих организаций региона. Также во внутренних чатах компаний звучат призывы к участию.
В условиях сказано, что участники должны верно ответить на вопросы и принести заполненный бланк «в специально оборудованный пункт приема анкет, размещенный в том числе в непосредственной близости к избирательным участкам в г. Новосибирске и Новосибирской области с 15 по 17 марта 2024 года с 08.00 до 20.00».
Как ранее сообщал Atas.info, викторина «Новосибирская область в истории России» пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Организатором викторины выступает Фонд поддержки социальных инициатив «Единство». Источники финансирования не раскрывают.
Несмотря на то, что даты проведения совпадают с выборами президента, Избирком заявил, что не имеет отношения к организации «викторины с ценными призами». А сама викторина не нарушает закон.
Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Участвуют четыре кандидата.