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Published Сегодня, 04:21

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Участники могут заочно оставить все ответы

Викторина в день выборов: новосибирцы заранее получили бланки для ответов

27 февраля 2024, 04:21
Фото: atas.info
Участники могут заочно оставить все ответы

Новосибирцы заранее получили бланки викторины, которые нужно сдать на выборах

Сотрудники новосибирских организаций стали получать бланки для участия в розыгрыше призов в рамках викторины в честь 111-летия советского военачальника Александра Покрышкина. Сдать их нужно на избирательном участке.

Отрывные бланки раздают сотрудникам бюджетных и коммерческих организаций региона. Также во внутренних чатах компаний звучат призывы к участию.

В условиях сказано, что участники должны верно ответить на вопросы и принести заполненный бланк «в специально оборудованный пункт приема анкет, размещенный в том числе в непосредственной близости к избирательным участкам в г. Новосибирске и Новосибирской области с 15 по 17 марта 2024 года с 08.00 до 20.00».

Так выглядят бланкиТак выглядят бланки
Так выглядят бланкиТак выглядят бланки
Так выглядят бланки
Фото: atas.info

Как ранее сообщал Atas.info, викторина «Новосибирская область в истории России» пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Организатором викторины выступает Фонд поддержки социальных инициатив «Единство». Источники финансирования не раскрывают.

Несмотря на то, что даты проведения совпадают с выборами президента, Избирком заявил, что не имеет отношения к организации «викторины с ценными призами». А сама викторина не нарушает закон.

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Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Участвуют четыре кандидата.

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#Политика#Общество#Новосибирск#Выборы#Алёна Рогонова#Выборы президента 2024#Викторина
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