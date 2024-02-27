Викторина в день выборов: новосибирцы заранее получили бланки для ответов

В условиях сказано, что участники должны верно ответить на вопросы и принести заполненный бланк «в специально оборудованный пункт приема анкет, размещенный в том числе в непосредственной близости к избирательным участкам в г. Новосибирске и Новосибирской области с 15 по 17 марта 2024 года с 08.00 до 20.00».