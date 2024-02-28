26 проектов реализовали для Новосибирского научного центра за пять лет

В Новосибирской области в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» с 2018 года открыли 29 школ на более 21 тысячу учеников. В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию еще 15 учреждений на более 10,6 тысячи учащихся.