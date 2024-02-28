26 проектов реализовали для Новосибирского научного центра за пять лет

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
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28 февраля в правительстве региона прошло заседание Координационного совета по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ). Участники обсудили результаты за последние пять лет.
С 2019 года реализовали 26 проектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры для ННЦ, включая строительство детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, других объектов. Инвестиции превысили 7,7 млрд рублей. Еще 11 проектов запланировано к реализации на 2024 год.
В рамках программы в Академгородке построили музыкальную школу, ее признали главным объектом 2024 года. Губернатор области Андрей Травников подчеркнул необходимость дальнейшего развития инфраструктуры для научного центра и обеспечение финансирования.
Продолжают возводить кампус НГУ мирового уровня. В него входят учебный корпус с девятью лабораториями, досуговый центр, комплекс общежитий на 690 мест. Техническая готовность объектов первой очереди строительства оценивают в 75%, сообщил ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук. Одновременно идет строительство второй очереди: корпуса поточных аудиторий с проектным центром, научной библиотекой, учебно-научного центра Института медицины и психологии и научно-исследовательский центр НГУ.
В рамках нацпроекта «Наука и университеты» в регионе создают уникальную установку «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Степень готовности оборудования инжектора превышает 97%, основного накопителя — 75%. Шесть станций из 30 запланированных должны завершить к декабрю 2024 года. С вводом объекта в эксплуатацию регион получит уникальную установку, которая позволит новосибирским ученым вывести научные исследования в России, заявил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.
В Новосибирской области в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» с 2018 года открыли 29 школ на более 21 тысячу учеников. В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию еще 15 учреждений на более 10,6 тысячи учащихся.