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Американский аппарат Nova-C Odysseus опрокинулся на бок при посадке на Луну

28 февраля 2024, 17:34
Во время приземления на Луну американский космический аппарат Nova-C Odysseus перевернулся. Об этом сообщил глава компании Intuitive Machines Стив Альтемус. Он также обещал показать видеозапись происшествия сразу после столкновения с поверхностью спутника Земли.

Как пишет NEWS.RU со ссылкой на телеканал «Наука», из-за неисправности аппарат приземлился не в запланированном месте.

На данный момент есть достаточно ресурсов, несмотря на переворот. Солнечные батареи продолжают получать солнечный свет и заряжать аккумуляторы. Питание полностью обеспечено и аккумуляторы заряжены на 100%, сообщил Альтемус.

27 февраля была опубликована первая фотография, сделанная во время этой беспилотной миссии. По словам главы компании, Odysseus сможет поддерживать связь с Землей примерно десять дней. Компания отметила, что посадка Nova-C стала самой близкой к Южному полюсу из всей истории исследования космоса. Во время спуска система алгоритмов обнаружила не менее девяти возможных безопасных мест для посадки, которые можно использовать в будущем.

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