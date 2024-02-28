Американский аппарат Nova-C Odysseus опрокинулся на бок при посадке на Луну

27 февраля была опубликована первая фотография, сделанная во время этой беспилотной миссии. По словам главы компании, Odysseus сможет поддерживать связь с Землей примерно десять дней. Компания отметила, что посадка Nova-C стала самой близкой к Южному полюсу из всей истории исследования космоса. Во время спуска система алгоритмов обнаружила не менее девяти возможных безопасных мест для посадки, которые можно использовать в будущем.