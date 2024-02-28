Американский аппарат Nova-C Odysseus опрокинулся на бок при посадке на Луну

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Как пишет NEWS.RU со ссылкой на телеканал «Наука», из-за неисправности аппарат приземлился не в запланированном месте.
На данный момент есть достаточно ресурсов, несмотря на переворот. Солнечные батареи продолжают получать солнечный свет и заряжать аккумуляторы. Питание полностью обеспечено и аккумуляторы заряжены на 100%, сообщил Альтемус.
27 февраля была опубликована первая фотография, сделанная во время этой беспилотной миссии. По словам главы компании, Odysseus сможет поддерживать связь с Землей примерно десять дней. Компания отметила, что посадка Nova-C стала самой близкой к Южному полюсу из всей истории исследования космоса. Во время спуска система алгоритмов обнаружила не менее девяти возможных безопасных мест для посадки, которые можно использовать в будущем.