Бездомная собака порвала 16-летнего подростка в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
22 февраля 2024 года на улице 40 лет Победы в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области собака набросилась на 16-летнего подростка. Пострадавший получил рваную рану левой ноги, ушиб правой ноги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«После установления владельца собаки прокуратура обратится в суд в интересах несовершеннолетнего с иском о взыскании компенсации морального вреда», — сказано в сообщении.
Одновременно прокуратура проверяет исполнение администрацией Мошковского района контракта по отлову бездомных животных.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Как ранее сообщала «КП-Новосибирск», псы напали на девятиклассника, когда он шел в школу. Его отбила у стаи прохожая.
«Стая окружила его, одна из собак цапнула за ногу, прокусила лодыжку. Сын испугался, он боялся даже пошевелиться. Спасло в итоге то, что рядом проходила женщина, она и отбила ребенка от собак сумкой», — говорит мать пострадавшего.
Школьник сейчас на больничном, ему делают уколы от бешенства.
Жители рассказали изданию, что в районе много агрессивных бездомных собак, мер к их отлову не принимают.