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Бездомная собака порвала 16-летнего подростка в Новосибирской области

Бездомная собака порвала 16-летнего подростка в Новосибирской области

28 февраля 2024, 10:38
Фото: Максим Мальцев / 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на подростка.

22 февраля 2024 года на улице 40 лет Победы в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области собака набросилась на 16-летнего подростка. Пострадавший получил рваную рану левой ноги, ушиб правой ноги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«После установления владельца собаки прокуратура обратится в суд в интересах несовершеннолетнего с иском о взыскании компенсации морального вреда», — сказано в сообщении.

Одновременно прокуратура проверяет исполнение администрацией Мошковского района контракта по отлову бездомных животных.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Как ранее сообщала «КП-Новосибирск», псы напали на девятиклассника, когда он шел в школу. Его отбила у стаи прохожая.

«Стая окружила его, одна из собак цапнула за ногу, прокусила лодыжку. Сын испугался, он боялся даже пошевелиться. Спасло в итоге то, что рядом проходила женщина, она и отбила ребенка от собак сумкой», — говорит мать пострадавшего.

Школьник сейчас на больничном, ему делают уколы от бешенства.

Жители рассказали изданию, что в районе много агрессивных бездомных собак, мер к их отлову не принимают.

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