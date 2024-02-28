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Published Сегодня, 10:51

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Обстоятельства ДТП установят следователи

ДТП с «Газелью» и маршруткой — в больнице оказались 5 человек

28 февраля 2024, 10:51
Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Обстоятельства ДТП установят следователи

Следователи проверят ДТП с 5 пострадавшими пассажирами маршрутки в Новосибирске

В Октябрьском районе водитель 44-го маршрута на полной скорости врезался в грузовой автомобиль «Газель». В результате ДТП в больнице оказались пять пассажиров. Теперь обстоятельства столкновения установят следователи.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем на улице Никитина. «Газель» начала притормаживать перед светофором, когда в нее врезалось маршрутное такси. Причины такой спешки пока неизвестны.

«По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
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В ходе проверки следователи установят, насколько тщательно водитель оказывал услуги по перевозке пассажиров и соблюдал требования безопасности. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что новосибирец чудом остался жив после аварии у Северного кладбища.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Следственный комитет#Доследственная проверка#Александр Ляхов
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