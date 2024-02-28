ДТП с «Газелью» и маршруткой — в больнице оказались 5 человек

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 10:53
Дорожно-транспортное происшествие произошло днем на улице Никитина. «Газель» начала притормаживать перед светофором, когда в нее врезалось маршрутное такси. Причины такой спешки пока неизвестны.
«По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
В ходе проверки следователи установят, насколько тщательно водитель оказывал услуги по перевозке пассажиров и соблюдал требования безопасности. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, что новосибирец чудом остался жив после аварии у Северного кладбища.