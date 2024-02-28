Физику и математику все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Новосибирской области достаточно юристов и менеджеров, сейчас региону требуются инженеры. Для этого «систему пытаются перенастроить», заявила министр образования Мария Жафярова.
«Нам необходимо пополнить инженерные кадры, а это невозможно без математики и предметов естественно-научного цикла. Это очень длительная история, процесс эволюционный. Потихонечку мы пытаемся перенаправлять фокус внимания учеников. При всём уважении к юристам и менеджерам, востребованность технических профессий велика», — сказала министр образования.
Новосибирские школьники определились с предметами для сдачи ЕГЭ в 2024 году. У учащихся растет интерес к физике и математике.
«Обычно у нас в топе любимых предметов обществознание и география. В прошлом году обществознание выбрали 48% учеников, а в этом году — 45,9%. То есть потихонечку за полгода мы попытались систему перенастроить», — сказала Жафярова.
Математику в 2023 году выбрали 42,6% учащихся, в этом — 43,7%. Информатику — 20,8% и 24,1% соответственно, биологию — 14,1% и 16,5%. Физику в прошлом году выбрали 9,7% от всего числа выпускников, в 2024 году — 12,6%. Химию — 8,4% в прошлом году, 9,8% в этом году.