Физику и математику все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ

Математику в 2023 году выбрали 42,6% учащихся, в этом — 43,7%. Информатику — 20,8% и 24,1% соответственно, биологию — 14,1% и 16,5%. Физику в прошлом году выбрали 9,7% от всего числа выпускников, в 2024 году — 12,6%. Химию — 8,4% в прошлом году, 9,8% в этом году.