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Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Новосибирские школьники определились с предметами для сдачи ЕГЭ в 2024 году

Физику и математику все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ

28 февраля 2024, 05:17
Фото: 1MI
Новосибирские школьники определились с предметами для сдачи ЕГЭ в 2024 году

Новосибирские выпускники все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ физику и математику

В регионе необходимо пополнить инженерные кадры, а это невозможно без математики и предметов естественно-научного цикла, считают в министерстве образования.

В Новосибирской области достаточно юристов и менеджеров, сейчас региону требуются инженеры. Для этого «систему пытаются перенастроить», заявила министр образования Мария Жафярова.

«Нам необходимо пополнить инженерные кадры, а это невозможно без математики и предметов естественно-научного цикла. Это очень длительная история, процесс эволюционный. Потихонечку мы пытаемся перенаправлять фокус внимания учеников. При всём уважении к юристам и менеджерам, востребованность технических профессий велика», — сказала министр образования.

Новосибирские школьники определились с предметами для сдачи ЕГЭ в 2024 году. У учащихся растет интерес к физике и математике.

«Обычно у нас в топе любимых предметов обществознание и география. В прошлом году обществознание выбрали 48% учеников, а в этом году — 45,9%. То есть потихонечку за полгода мы попытались систему перенастроить», — сказала Жафярова.

Математику в 2023 году выбрали 42,6% учащихся, в этом — 43,7%. Информатику — 20,8% и 24,1% соответственно, биологию — 14,1% и 16,5%. Физику в прошлом году выбрали 9,7% от всего числа выпускников, в 2024 году — 12,6%. Химию — 8,4% в прошлом году, 9,8% в этом году.

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#Образование#Новосибирск#ЕГЭ#Школы#Выпускники#Математика#Физика#Алёна Рогонова
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