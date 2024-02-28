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Секргей Климович покинул свой пост

ХК «Сибирь» уволил директора Климовича из-за неудач в КХЛ

28 февраля 2024, 10:12
Фото: ХК «Сибирь»
Секргей Климович покинул свой пост

Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с Сергеем Климовичем

Хоккейный клуб «Сибирь» в нынешнем сезоне преследуют неудачи. Потеря четырех очков привела к невозможности выйти в плей-офф КХЛ. Причиной стало нарушение лимита на легионеров из-за гражданства защитника Федора Гордеева. Все это привело к кадровым перестановкам.

Спортивный директор Сергей Климович уволен с поста. Последней каплей стала история с защитником Федором Гордеевым, но недовольство со стороны руководства ХК «Сибирь» зрело давно.

«Эта история критична для клуба, поэтому решили расстаться. Найти директора такого уровня и кругозора будет сложнее, чем игрока», — заявил гендиректор ХК «Сибири» Кирилл Фастовский во время пресс-конференции.

Нахождение Кирилла Фастовского на своем посту тоже остается под вопросом. Решение будет принято на ближайшем заседании попечительского совета клуба.

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По итогам сезона ХК «Сибирь» занял десятое место в Восточной конференции. Причиной стал вычет четырех очков из-за «легионера» Федора Гордеева, изначально расторгнувшего контракт и планировавшего доиграть сезон в США. Однако позже со спортсменом продлили контракт до 2026 года.

Напомним, что в Новосибирске планируют провести международный чемпионат по хоккею среди молодых спортсменов.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Хоккей#Хк сибирь#Александр Ляхов
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