ХК «Сибирь» уволил директора Климовича из-за неудач в КХЛ

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Спортивный директор Сергей Климович уволен с поста. Последней каплей стала история с защитником Федором Гордеевым, но недовольство со стороны руководства ХК «Сибирь» зрело давно.
«Эта история критична для клуба, поэтому решили расстаться. Найти директора такого уровня и кругозора будет сложнее, чем игрока», — заявил гендиректор ХК «Сибири» Кирилл Фастовский во время пресс-конференции.
Нахождение Кирилла Фастовского на своем посту тоже остается под вопросом. Решение будет принято на ближайшем заседании попечительского совета клуба.
По итогам сезона ХК «Сибирь» занял десятое место в Восточной конференции. Причиной стал вычет четырех очков из-за «легионера» Федора Гордеева, изначально расторгнувшего контракт и планировавшего доиграть сезон в США. Однако позже со спортсменом продлили контракт до 2026 года.
Напомним, что в Новосибирске планируют провести международный чемпионат по хоккею среди молодых спортсменов.