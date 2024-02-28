ХК «Сибирь» уволил директора Климовича из-за неудач в КХЛ

По итогам сезона ХК «Сибирь» занял десятое место в Восточной конференции. Причиной стал вычет четырех очков из-за «легионера» Федора Гордеева, изначально расторгнувшего контракт и планировавшего доиграть сезон в США. Однако позже со спортсменом продлили контракт до 2026 года.