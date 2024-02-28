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Posted Вчера, 11:25

Published Вчера, 11:25

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Как правильно фотографировать ДТП

28 февраля 2024, 11:25
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8JvuTB
Фотофиксация ДТП даёт возможность невиновному участнику получить выплату до 400 000 рублей по ОСАГО. Без фото лимит выплаты — 100 000 рублей.

Снимки должны быть хорошего качества, а повреждения отчетливо видны. О том, как правильно провести фотофиксацию при оформлении ДТП по европротоколу онлайн, рассказываем вместе с экспертами страховой компании СОГАЗ.

1. Фотографировать нужно в реальном времени через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Загрузить снимки потом из смартфона не получится. На фотофиксацию даётся 1 час. Не меняйте положение машин, пока не сделаете все фотографии.

2. Снимите, как расположены автомобили по отношению:

  • друг к другу,
  • дорожной разметке,
  • знакам,
  • светофорам,
  • домам и другим строениям.

Сделайте 3-4 фото с разных ракурсов, чтобы в кадр попали повреждения и госномер.

3. Каждому повреждению — отдельный отчётливый снимок, при этом само повреждение должно быть в центре фото. В кадр также должны попасть соседние детали, по которым можно определить, какая это часть кузова.

4. На мелкие и плохо заметные повреждения (царапины, сколы) при съёмке необходимо указать рукой. Сфотографируйте их с разных ракурсов. В тёмное время суток подсветите авто фонариком или фотографируйте со вспышкой.

5. Сделайте снимок госномера или VIN, если знак сломан или отвалился. Номерной знак должен быть чистым и читаемым. Не снимайте крупным планом — часть автомобиля тоже должна попасть в кадр.

6. Повторите все шаги с автомобилем второго участника ДТП и получите номер фотофиксации в «Госуслуги Авто». Номер автоматически подтянется в протокол. Уберите авто с проезжей части, если оно мешает движению. Если оформляли бумажный европротокол, впишите туда номер и передайте в страховую в течение 5 дней.

Клиенты СОГАЗа могут оформить страховые случаи по каско и ОСАГО через чат-бот в Telegram и во ВКонтакте. Чат-бот работает для физлиц и юрлиц и доступен 24/7.

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