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Маршрутка двигалась по улице Никитина, со стороны улицы Кирова в сторону улицы Белинского

Маршрутка «догнала» грузовик на светофоре — пять пассажиров в больнице

28 февраля 2024, 08:51
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Маршрутка двигалась по улице Никитина, со стороны улицы Кирова в сторону улицы Белинского

Пять пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Новосибирске

Водитель врезался в грузовую «Газель», которая притормаживала перед светофором на улице Никитина.

28 февраля в 12:45 минут на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска 38-летний водитель 44-й маршрутки врезался в грузовую «Газель», которая притормаживала перед светофором. Авария произошла в районе дома №68.

В результате пострадали пять пассажиров маршрутки, их доставили в больницу. Характер их травм уточняется, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

«На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении.
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Утром 28 февраля в Первомайском районе Новосибирска женщина устроила ДТП — пострадала она сама и ее 17-летний сын.

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#Алёна Рогонова
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