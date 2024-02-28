Маршрутка «догнала» грузовик на светофоре — пять пассажиров в больнице

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28 февраля в 12:45 минут на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска 38-летний водитель 44-й маршрутки врезался в грузовую «Газель», которая притормаживала перед светофором. Авария произошла в районе дома №68.
В результате пострадали пять пассажиров маршрутки, их доставили в больницу. Характер их травм уточняется, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
«На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении.
Утром 28 февраля в Первомайском районе Новосибирска женщина устроила ДТП — пострадала она сама и ее 17-летний сын.