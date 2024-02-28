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В марте будут погодные качели

Мороз до -30 предрекают синоптики — что еще ждет россиян в марте 2024

28 февраля 2024, 01:56
Фото: Артем Шершнев / 1MI
В марте будут погодные качели

В Новосибирской области предрекают 30-градусные морозы в марте 2024

По прогнозам местных метеорологов, в марте в Новосибирской области ожидаются сильные морозы до -30. А вот от температурных качелей никуда не деться.

После последний морозов в феврале, в начале марта придет небольшое потепление. Морозы будут наблюдаться лишь в некоторых районах области — по ночам. Дневная температура, в среднем, составит -1…-6, а ночная -18…-23.

Во второй декаде месяца потеплеет до 0…+5 днем и -7…-13 ночью, сообщили в МЧС. В отдельных районах региона похолодает до -20.

В конце марта станет теплее. Днем будет +3…+8, а ночью -8…-20. При этом будет идти снег, а иногда и дождь, на протяжении всего месяца.

Напомним, ранее мы составили подробный прогноз погоды на первый месяц весны. Из него стало ясно, что резкого потепления в регионе можно не ждать.

Каким будет март-2024 в Новосибирске — прогноз синоптиков
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#Новосибирск#Погода#Температура#Морозы#Эмилия Губарева#Весна
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