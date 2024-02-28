Мороз до -30 предрекают синоптики — что еще ждет россиян в марте 2024

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
После последний морозов в феврале, в начале марта придет небольшое потепление. Морозы будут наблюдаться лишь в некоторых районах области — по ночам. Дневная температура, в среднем, составит -1…-6, а ночная -18…-23.
Во второй декаде месяца потеплеет до 0…+5 днем и -7…-13 ночью, сообщили в МЧС. В отдельных районах региона похолодает до -20.
В конце марта станет теплее. Днем будет +3…+8, а ночью -8…-20. При этом будет идти снег, а иногда и дождь, на протяжении всего месяца.
Напомним, ранее мы составили подробный прогноз погоды на первый месяц весны. Из него стало ясно, что резкого потепления в регионе можно не ждать.