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На блогера встречно донесли

На «будущего мэра», пожаловавшегося Мизулиной, написали ответный донос

28 февраля 2024, 01:31
Фото: Владислав Пушкин
На блогера встречно донесли
Житель Новосибирска написал донос на блогера Владислава Пушкина, обвиняя его в участии в запрещенной экстремистской организации ЛГБТ* и проведении маргинального образа жизни, включая посещение баров.

Скандал начал набирать обороты после жалобы к главе Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной. К ней обратился именующий себя будущим мэром — Владислав Пушкин. Он просил закрыть бар «Элтон», сразу после скандала и закрытия аналогичного бара в Красноярске. В ночном заведении мужчины переодеваются в женщин и не только.

Однако Пушкин привлек к себе больше внимания, чем его обращение. Пользователи соцсетей начали вспоминать «разгульную» по барам жизнь новосибирца, подкрепляя эту информацию фактами: фото и видео, где он якобы стоит на коленях в ночном заведении, танцует с другом, обхватив его ногами, а также где пьет спиртное в каске. То есть блогер и сам не против погулять по таким барам, однако сейчас он у многих уже в черном списке — его просто туда не пускают. Как выяснил Atas.info, это и могло стать причиной доноса к Мизулиной на фоне общего хайпа.

Пользователи соцсетей обвинили Пушкина в пропаганде ЛГБТ*. Один из новосибирцев сам обратился к Екатерине Мизулиной, написав встречный донос, сообщает ТГ-канал «Борус». После волны хейта в свой адрес, Владислав решил уйти из тусовочной жизни. Кроме того, в его адрес поступают массовые угрозы.

 

*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил в РФ.

Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске
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