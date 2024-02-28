На «будущего мэра», пожаловавшегося Мизулиной, написали ответный донос

Однако Пушкин привлек к себе больше внимания, чем его обращение. Пользователи соцсетей начали вспоминать «разгульную» по барам жизнь новосибирца, подкрепляя эту информацию фактами: фото и видео, где он якобы стоит на коленях в ночном заведении, танцует с другом, обхватив его ногами, а также где пьет спиртное в каске. То есть блогер и сам не против погулять по таким барам, однако сейчас он у многих уже в черном списке — его просто туда не пускают. Как выяснил Atas.info, это и могло стать причиной доноса к Мизулиной на фоне общего хайпа.