Нашумевший сериал «ГДР»: чем картина поразила публику

«ГДР» — это детектив про шпионов и политический триллер. Сериал рассказывает о последних годах существования СССР, конец эпохи правления огромной страны и неудачные попытки этот период сохранить. По сюжету, в 1989 году, в условиях крушения коммунизма в стране, разворачивается борьба двух разведок из-за секретных документов. Главный герой — разведчик Александр Нечаев, был командированный в ГДР с целью слежки за артистами берлинского мюзик-холла — предполагалось, что они способны передать секретную информацию корреспонденту из Америки. В сериале две сюжетные линии, развивающие параллельно, не пересекаясь друг с другом, а сойдутся они только в самой последней серии.