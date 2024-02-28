Нашумевший сериал «ГДР»: чем картина поразила публику

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
«ГДР» — это детектив про шпионов и политический триллер. Сериал рассказывает о последних годах существования СССР, конец эпохи правления огромной страны и неудачные попытки этот период сохранить. По сюжету, в 1989 году, в условиях крушения коммунизма в стране, разворачивается борьба двух разведок из-за секретных документов. Главный герой — разведчик Александр Нечаев, был командированный в ГДР с целью слежки за артистами берлинского мюзик-холла — предполагалось, что они способны передать секретную информацию корреспонденту из Америки. В сериале две сюжетные линии, развивающие параллельно, не пересекаясь друг с другом, а сойдутся они только в самой последней серии.
В сериале богатый состав хороших и узнаваемых актеров. Главную роль исполнил Александр Горбатов, сыгравший капитана КГБ Александра Нечаева. Его супругу Светлану, аналитика КГБ, воплотила актриса Дарья Урсуляк. Линда Лапиньш сыграла солистку варьете Ингрид — она делала все экстремальные сцены без дублеров. Михаила Горбачева, президента СССР, играл Виталий Коваленко, а его жену Раису Максимовну — Мадлен Джабраилова. Также в сериале снимались Александр Голубев, Кирилл Зайцев, Сергей Жарков, Татьяна Лютаева, Александр Обласов, Вадим Андреев, Владислав Ветров и другие.
Из интересных фактов, актеры без дублеров говорили по-немецки. В своих интервью они признаются, что язык для них давался сложно. Труднее всего было актеру Кириллу Зайцеву, сыгравшему американского певца и актера (прототип Дин Рид): он говорил на немецком с американским акцентом.
Телепремьера доступна на телеканале НТВ, однако в Сети доступны сразу все серии шпионской драмы.
Сериал снимали в Москве, Калининграде, Выборге, в Германии, в Турции, и Белоруссии. Бывших разведчиков привлекали в качестве экспертов-консультантов, для воплощения достоверности картины. Для съемок в павильонах строили целый город и даже создавали ту самую Берлинскую стену.
Среди отзывов можно найти как положительные, так и отрицательные характеристики. Для одних — это картина является образцовой, а для других — несбывшимися ожиданиями. Многих зрителей насторожили пустые диалоги, некачественную игру некоторых актеров, длительный хронометраж, а также плохой звук — из-за фона было плохо слышно главные речи.
«В целом получился слишком затянутый, скучный, местами провисающий сериал, от которого часто хочется спать. Его бы сократить серий до семи, убрав часть диалогов и провисание, что сделало сериал бы более ярким и интересным, по крайней мере тогда бы он смог претендовать на те хвалебные эпитеты, что ему выдавали»;
«Скучно, затянуто, местами провисает сюжет, слишком сложно, перегружено диалогами, экшен, актеры, герои, романтика»;
«Стоило привести на съемочную площадку всего одну учительницу немецкого или любого настоящего немца — и все было бы хорошо. Чтобы этот человек показывал актерам, как произносить каждую фразу перед тем, как они скажут ее на камеру. Заодно подсказал бы режиссеру, что не стоило пользоваться гугл-переводчиком»;
«После активной рекламы ожидал от сериала большего. Завышенные ожидания несколько не оправдались. Герой Александра Горбатова (майор Нечаев) не вызвал у меня сочувствия и особых переживаний за его судьбу. Так прописан сценарий или это „заслуга“ Александра, не знаю»;
«Отличный сериал. Актеры хорошо играют. Сюжет очень интересный. Оценку снизила за ужасный звук, несколько раз хотела бросить просмотр из- за этого. Музыка оглушительная, слова актеров практически не слышно. Приходится смотреть как немое кино. Многие диалоги не услышала, сплошное бормотание. Очень подпортило впечатление от просмотра»;
«Ну дали так дали! Давно не видел такой качественной работы от наших отечественных киноделов. Ну что не возьми, везде пять баллов. Декорации, костюмы, сценарий, лихо закрученный сюжет. Озвучка главного героя вообще отдельная тема-это пять с плюсом. А как выстроен кадр! Операторская работа и монтаж вообще пять с двумя плюсами».