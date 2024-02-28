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Депутат сложила полномочия

«Не готова платить такую цену»: депутат Наталья Пинус сложила полномочия в горсовете

28 февраля 2024, 01:45
Фото: Наталья Пинус
Депутат сложила полномочия

Депутат из Новосибирска Наталья Пинус сложила полномочия в горсовете

Наталья Пинус, депутат горсовета Новосибирска, приняла решение отказаться от мандата. Об этом она сообщила в на своих страницах в соцсетях 28 февраля.

Народная избранница Наталья Пинус написала заявление от 27 февраля, в котором высказалась, что отказывается от своих полномочий. Она работала в Совете депутатов по 45 округу (Академгородок) восемь лет.

По словам Пинус, ей удавалось сочетать свои ценности и принципы с эффективной работой в качестве депутата. Она всегда голосовала по совести, критиковала местную власть, организовывала митинги, но при этом успешно сотрудничала с властью и занималась значимыми делами для общества.

Как оказалось, точкой невозврата для нее стала отмена прямых выборов мэра.

«И тогда стало понятно, что ставка слишком высока для меня, что я не готова платить такую цену. Новые реалии, в которых мы все оказались, требуют чего-то большего, чем просто добрые намерения, активная позиция и договороспособность ради эффективной работы депутата. Для меня это разрушительно. Я решила уйти», — заявила депутат.

В комментариях новосибирцы выражают слова поддержки и благодарят Пинус за проделанную работу.

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