«Не готова платить такую цену»: депутат Наталья Пинус сложила полномочия в горсовете

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
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Updated Сегодня, 01:47
Народная избранница Наталья Пинус написала заявление от 27 февраля, в котором высказалась, что отказывается от своих полномочий. Она работала в Совете депутатов по 45 округу (Академгородок) восемь лет.
По словам Пинус, ей удавалось сочетать свои ценности и принципы с эффективной работой в качестве депутата. Она всегда голосовала по совести, критиковала местную власть, организовывала митинги, но при этом успешно сотрудничала с властью и занималась значимыми делами для общества.
Как оказалось, точкой невозврата для нее стала отмена прямых выборов мэра.
«И тогда стало понятно, что ставка слишком высока для меня, что я не готова платить такую цену. Новые реалии, в которых мы все оказались, требуют чего-то большего, чем просто добрые намерения, активная позиция и договороспособность ради эффективной работы депутата. Для меня это разрушительно. Я решила уйти», — заявила депутат.
В комментариях новосибирцы выражают слова поддержки и благодарят Пинус за проделанную работу.