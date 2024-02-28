«Не готова платить такую цену»: депутат Наталья Пинус сложила полномочия в горсовете

По словам Пинус, ей удавалось сочетать свои ценности и принципы с эффективной работой в качестве депутата. Она всегда голосовала по совести, критиковала местную власть, организовывала митинги, но при этом успешно сотрудничала с властью и занималась значимыми делами для общества.