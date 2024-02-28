Не выдержал хейта: будущий мэр Новосибирска ушел из инфополя после доноса к Мизулиной

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Причиной выхода из блоггерства стал массовый негатив от его подписчиков после высказывания о закрытии бара «Элтон». Он обвинил заведение в пропаганде нетрадиционный ценностей после скандала с похожим баром в Красноярске (его закрыли после приезда правоохранителей).
Влад Пушкин решил обратиться к главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной с просьбой о закрытии этого заведения. Она сразу же отреагировала и предрекла проверку бара. Однако позже раскрылись факты о самом доносчике. Его подписчики возмутились, что блогер сам ходит по таким заведениям и непристойно себя ведет. К тому же, на него донесли Екатерине Мизулиной.
С обилием хейта самопровозглашенный будущий мэр не справился. Он оправдался за то, что по клубам больше не ходит и это было в прошлом. Также Пушкин начал получать угрозы от комментаторов, поэтому и принял решение временно уйти из инфополя.