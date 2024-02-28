Не выдержал хейта: будущий мэр Новосибирска ушел из инфополя после доноса к Мизулиной

Влад Пушкин решил обратиться к главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной с просьбой о закрытии этого заведения. Она сразу же отреагировала и предрекла проверку бара. Однако позже раскрылись факты о самом доносчике. Его подписчики возмутились, что блогер сам ходит по таким заведениям и непристойно себя ведет. К тому же, на него донесли Екатерине Мизулиной.