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Блогер не выдержал хейта

Не выдержал хейта: будущий мэр Новосибирска ушел из инфополя после доноса к Мизулиной

28 февраля 2024, 03:34
Фото: Влад Пушкин/ВКонтакте/Екатерина Мизулина/Вконтакте
Блогер не выдержал хейта

Блогер из Новосибирска ушел из инфополя после доноса к Мизулиной

Новосибирский блогер Влад Пушкин решил покинуть информационной поле после обращения к Екатерине Мизулиной и обрушенного на него хейта.

Причиной выхода из блоггерства стал массовый негатив от его подписчиков после высказывания о закрытии бара «Элтон». Он обвинил заведение в пропаганде нетрадиционный ценностей после скандала с похожим баром в Красноярске (его закрыли после приезда правоохранителей).

Влад Пушкин решил обратиться к главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной с просьбой о закрытии этого заведения. Она сразу же отреагировала и предрекла проверку бара. Однако позже раскрылись факты о самом доносчике. Его подписчики возмутились, что блогер сам ходит по таким заведениям и непристойно себя ведет. К тому же, на него донесли Екатерине Мизулиной.

С обилием хейта самопровозглашенный будущий мэр не справился. Он оправдался за то, что по клубам больше не ходит и это было в прошлом. Также Пушкин начал получать угрозы от комментаторов, поэтому и принял решение временно уйти из инфополя.

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