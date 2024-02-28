«Ненормально жить в городе, где много смога». Певец Шура высказался о Новосибирске

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В преддверье выпуска «Это нормально» певец Александр Медведев, известный как Шура, поделился воспоминаниями о Новосибирске, где он родился. К городу он относится неоднозначно. С одной стороны, с самого детства его окружали заводские и железнодорожные шумы за окном. С другой, певец скучает по подобному дискомфорту.
«Ненормально жить в городе, где много смога. Ненормально жить в Новосибирске рядом со Чкаловским заводом и предприятием НЗХМ №80: просыпаешься, а над тобой кружат военные самолеты. И железная дорога сбоку. Но я купил квартиру в оживленном районе Москвы! Меня не понимают, но я обожаю веселье и шум», — рассказал исполнитель.
К землякам артист по-прежнему относится с теплом. «Мы не только к холоду привыкшие, но и к теплым отношениям. „С мороза встали“, но теплые внутри», — заявил Шура.
Выпуск с известным новосибирцем выйдет в 17:00 на ТНТ. Певец отметил, что его приятно удивила психологическая направленность передачи. Она помогает в разгрузке и не мешает выражать свое мнение. «Это очень хороший ход. Душевные разборки. Нам, артистам это полезно, так как мы себя с другой стороны открываем», — отметил Шура.
Напомним, ранее другой артист из Новосибирска Давид Манукян стал участником «китайского» реалити-шоу. Блогер будет сражаться за сокровище императора вместе со своим братом.
Также в Новосибирске анонсировали квест: в городе спрячут ящик со 100 тысячами рублей. В течение двух часов горожане смогут искать клад. Тому, кто его найдет, достанется вся сумма.