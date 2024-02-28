«Ненормально жить в городе, где много смога». Певец Шура высказался о Новосибирске

Выпуск с известным новосибирцем выйдет в 17:00 на ТНТ. Певец отметил, что его приятно удивила психологическая направленность передачи. Она помогает в разгрузке и не мешает выражать свое мнение. «Это очень хороший ход. Душевные разборки. Нам, артистам это полезно, так как мы себя с другой стороны открываем», — отметил Шура.