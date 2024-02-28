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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Певец Шура скучает по шуму Новосибирска

«Ненормально жить в городе, где много смога». Певец Шура высказался о Новосибирске

28 февраля 2024, 07:40
Фото: ВК / Шура (Александр Медведев)
Певец Шура скучает по шуму Новосибирска

Певец Шура рассказал о тяжелых условиях жизни в Новосибирске

Уроженец Новосибирска, певец Шура поностальгировал о родном городе. Артист вспомнил о загазованности города и гуле военных самолетов рядом с оборонным заводом. При этом о Новосибирске он говорит с теплом.

В преддверье выпуска «Это нормально» певец Александр Медведев, известный как Шура, поделился воспоминаниями о Новосибирске, где он родился. К городу он относится неоднозначно. С одной стороны, с самого детства его окружали заводские и железнодорожные шумы за окном. С другой, певец скучает по подобному дискомфорту.

«Ненормально жить в городе, где много смога. Ненормально жить в Новосибирске рядом со Чкаловским заводом и предприятием НЗХМ №80: просыпаешься, а над тобой кружат военные самолеты. И железная дорога сбоку. Но я купил квартиру в оживленном районе Москвы! Меня не понимают, но я обожаю веселье и шум», — рассказал исполнитель.
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Шура в качестве приглашённого госятШура в качестве приглашённого госят
Шура в качестве приглашённого госят
Фото: Фрагмент передачи ТНТ

К землякам артист по-прежнему относится с теплом. «Мы не только к холоду привыкшие, но и к теплым отношениям. „С мороза встали“, но теплые внутри», — заявил Шура.

Выпуск с известным новосибирцем выйдет в 17:00 на ТНТ. Певец отметил, что его приятно удивила психологическая направленность передачи. Она помогает в разгрузке и не мешает выражать свое мнение. «Это очень хороший ход. Душевные разборки. Нам, артистам это полезно, так как мы себя с другой стороны открываем», — отметил Шура.

Напомним, ранее другой артист из Новосибирска Давид Манукян стал участником «китайского» реалити-шоу. Блогер будет сражаться за сокровище императора вместе со своим братом.

Также в Новосибирске анонсировали квест: в городе спрячут ящик со 100 тысячами рублей. В течение двух часов горожане смогут искать клад. Тому, кто его найдет, достанется вся сумма.

Блогер DAVA будет сражаться за сокровища императора
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#Культура#Новосибирск#Афиша#Артист#Телевидение#Александр Ляхов#Шура
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