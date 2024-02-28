Новосибирские подростки прицепляются к поездам — что с ними будет

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Зацеперами могут являться учениками «Детской железной дороги». Любовь к железнодорожной технике заставляет их не только получать основы будущей профессии, но и подвергать свою жизнь опасности.
Представители РЖД уже начали проверку в связи с противоправными действиями подростков. Несовершеннолетним грозит административная и уголовная ответственность.
«Руководство „Детской железной дороги“ проводит детальную проверку. Имеющиеся материалы переданы в правоохранительные органы. Если противоправные действия со стороны воспитанников, посещающих учебный центр, будут доказаны, вопрос об их отчислении решат незамедлительно», — рассказали Ngs.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Напомним, что Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка».