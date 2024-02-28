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Published Сегодня, 13:36

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Подростки облюбовали железную дорогу

Новосибирские подростки прицепляются к поездам — что с ними будет

28 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI
Подростки облюбовали железную дорогу

В Новосибирске подростки-зацеперы катаются на крыше поездов

В Новосибирске заметили подростков, цепляющихся к поездам с внешней стороны вагонов. Зацеперы осуществляют свои катания практически в любую погоду.

 

Зацеперами могут являться учениками «Детской железной дороги». Любовь к железнодорожной технике заставляет их не только получать основы будущей профессии, но и подвергать свою жизнь опасности.

Представители РЖД уже начали проверку в связи с противоправными действиями подростков. Несовершеннолетним грозит административная и уголовная ответственность.

«Руководство „Детской железной дороги“ проводит детальную проверку. Имеющиеся материалы переданы в правоохранительные органы. Если противоправные действия со стороны воспитанников, посещающих учебный центр, будут доказаны, вопрос об их отчислении решат незамедлительно», — рассказали Ngs.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, что Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка».

Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»
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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Железная дорога#Подростки#Александр Ляхов
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