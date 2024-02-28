Под поручительства НГС малый и средний бизнес в 2023 году получил кредитов на 1 трлн

Прошлый год стал рекордным за весь период функционирования Национальной гарантийной системы. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, малые и средние предприятия в 2023 году привлекли на 35% больше финансирования по сравнению с предшествующим годом. При этом на 5% выросло число поддержанных кредитов и контрактов, составив 56 тысяч.