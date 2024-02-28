Под поручительства НГС малый и средний бизнес в 2023 году получил кредитов на 1 трлн

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
Оператором НГС по решению Правительства России выступает Корпорация малого и среднего предпринимательства (КМСП), пишет ТАСС.
Прошлый год стал рекордным за весь период функционирования Национальной гарантийной системы. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, малые и средние предприятия в 2023 году привлекли на 35% больше финансирования по сравнению с предшествующим годом. При этом на 5% выросло число поддержанных кредитов и контрактов, составив 56 тысяч.
Отмечается, что за 5 лет работы НГС в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» субъектам МСП было предоставлено 3,3 триллиона рублей под гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.
Лидерами по приросту объема кредитования при поддержке НГС в 2023 году стали следующие отрасли: гостиничный бизнес и общепит (34,2 миллиарда рублей, +76%), транспортировка и хранение (90 миллиардов, +66%), обрабатывающие производства (280 миллиардов, +48%), научно-техническая деятельность (39 миллиардов, +40%).
Значительный прирост этих показателей обусловлен реализацией специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764», сказал Александр Исаевич. Глава корпорации также обратил внимание, что предоставленные МСП-предприятиям этих отраслей льготные кредиты позволили расширить производство и наладить выпуск новой продукции. Кроме этого, за счет привлеченного финансирования компании создали новые рабочие места.
Регионами — лидерами по показателю прироста объемов кредитования МСП с гарантиями и поручительствами НГС стали: Свердловская область (44 миллиарда, +105% по сравнению с 2022 годом), Нижегородская область (45 миллиардов рублей, +103%), Ростовская область (30 миллиардов, +59%), Москва (210 миллиардов, +52%), Санкт-Петербург (74 миллиарда, +44%).
Напомним, помимо КМСП в Национальную гарантийную систему входят дочерняя компания корпорации МСП Банк и региональные гарантийные организации. Участники НГС помогают малому и среднему бизнесу привлекать кредитные средства, предоставляя им гарантии и поручительства в случае недостаточности или отсутствия собственного залогового капитала. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой государства Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером России Андреем Белоусовым.