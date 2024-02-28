Подросток пропала в Новосибирске неделю назад — что известно об исчезновении

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Виктория Козубец исчезла 22 февраля. Ее местонахождение неизвестно до сих пор. Подросток проживает в Ленинском районе города, ей 13 лет.
Приметы: рост 160 см, темно-русые, глаза серо-зеленым цветом. Была одета в черную куртку с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, синюю шапку, цветной в клетку шарф. С собой светло-коричневая сумка.
Если у вас есть любая информация о местонахождении подростка, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
Напомним, что ранее пропавшую в Новосибирске школьницу нашли под Москвой. Накануне пропажи она сменила прическу и выключила телефон.