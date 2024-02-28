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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Девочка пропала

Подросток пропала в Новосибирске неделю назад — что известно об исчезновении

28 февраля 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
Девочка пропала

В Новосибирске ищут пропавшую с 22 февраля девочку-подростка в синей шапке

В Новосибирске ищут пропавшую девочку-подростка, которая загадочно пропала несколько дней назад, о чем сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Виктория Козубец исчезла 22 февраля. Ее местонахождение неизвестно до сих пор. Подросток проживает в Ленинском районе города, ей 13 лет.

Приметы: рост 160 см, темно-русые, глаза серо-зеленым цветом. Была одета в черную куртку с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, синюю шапку, цветной в клетку шарф. С собой светло-коричневая сумка.

Если у вас есть любая информация о местонахождении подростка, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Напомним, что ранее пропавшую в Новосибирске школьницу нашли под Москвой. Накануне пропажи она сменила прическу и выключила телефон.

Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала
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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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