Послание Путина Федеральному собранию-2024: где и когда смотреть

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Начало 29-го по счету выступления президента России с посланием назначено на 12:00 29 февраля. Время — московское.
Выступление будут транслировать в прямом эфире Первого канала и телеканала «Россия 1». Также СМИ и телеграм-каналы будут вести текстовые трансляции.
Ориентировочно — час. Но выступление может занять и больше времени. Так, в 2023-м году оно длилось 1 час 45 минут. Рекорд Путин установил в 2018 году. Тогда президент обращался к Федеральному собранию 1 час 55 минут.
Послание президента покажут в кинотеатрах 20 городов России. Организатором выступила сеть «Синема 5». Эти кинотеатры есть в Чебоксарах, Нижнекамске, Саратове, Уфе, Оренбурге, Старом Осколе, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, других городах, но не представлены в Новосибирске. Поэтому посмотреть Путина на большом экране не удастся.
Справка
Послание к Федеральному собранию — это ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к обеим палатам Федерального собрания РФ. Программный политико-правовой документ, в котором Путин выражает свое видение стратегий и направлений развития России в ближайшем будущем.
В феврале 2024 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года. В список вошла ситуация с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области. Президент поручил российскому правительству провести анализ ситуации, связанной с ростом тарифов в регионе, влияние решений об их установлении, достаточность мер социальной поддержки. Ранее он заявил, что если расходы на ЖКХ превышают 22%, семья имеет право на субсидии.