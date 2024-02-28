atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 29-й раз. Где его смотреть

Послание Путина Федеральному собранию-2024: где и когда смотреть

28 февраля 2024, 08:43
Фото: 1MI

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 29-й раз. Где его смотреть

В четверг, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин выступит с традиционным посланием к Федеральному собранию. Выступление станет 29-м по счету. Рассказываем, где и когда его можно посмотреть.

Когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Начало 29-го по счету выступления президента России с посланием назначено на 12:00 29 февраля. Время — московское.

Где смотреть послание президента Федеральному собранию

Выступление будут транслировать в прямом эфире Первого канала и телеканала «Россия 1». Также СМИ и телеграм-каналы будут вести текстовые трансляции.

Сколько продлится послание

Ориентировочно — час. Но выступление может занять и больше времени. Так, в 2023-м году оно длилось 1 час 45 минут. Рекорд Путин установил в 2018 году. Тогда президент обращался к Федеральному собранию 1 час 55 минут.

Путин в кино

Послание президента покажут в кинотеатрах 20 городов России. Организатором выступила сеть «Синема 5». Эти кинотеатры есть в Чебоксарах, Нижнекамске, Саратове, Уфе, Оренбурге, Старом Осколе, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, других городах, но не представлены в Новосибирске. Поэтому посмотреть Путина на большом экране не удастся.

Справка

Послание к Федеральному собранию — это ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к обеим палатам Федерального собрания РФ. Программный политико-правовой документ, в котором Путин выражает свое видение стратегий и направлений развития России в ближайшем будущем.

В феврале 2024 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года. В список вошла ситуация с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области. Президент поручил российскому правительству провести анализ ситуации, связанной с ростом тарифов в регионе, влияние решений об их установлении, достаточность мер социальной поддержки. Ранее он заявил, что если расходы на ЖКХ превышают 22%, семья имеет право на субсидии.

Читайте также:
Что сказал Путин в послании Федеральному собранию: главноеГлава КНДР Ким Чен Ын получил роскошный Aurus Senat в подарок от ПутинаПутин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
#Политика#Новосибирск#Президент#Владимир Путин#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Минобре призвали не обсуждать скандал с «интимными» фото новосибирской учительницы
Сегодня, 05:38
Ящик со 100 000 рублей спрячут в Новосибирске — на его поиски горожанам дают 2 часа
Сегодня, 04:54
Мороз до -30 предрекают синоптики — что еще ждет россиян в марте 2024
Сегодня, 01:56
Как новосибирцы будут отмечать Масленицу — рассказали в мэрии
Вчера, 14:12
Физику и математику все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ
Сегодня, 05:17
Школьные каникулы перенесут из-за выборов президента — каких регионов коснется
Вчера, 14:00