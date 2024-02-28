Послание Путина Федеральному собранию-2024: где и когда смотреть

В феврале 2024 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года. В список вошла ситуация с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области. Президент поручил российскому правительству провести анализ ситуации, связанной с ростом тарифов в регионе, влияние решений об их установлении, достаточность мер социальной поддержки. Ранее он заявил, что если расходы на ЖКХ превышают 22%, семья имеет право на субсидии.