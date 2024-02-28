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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Много семечек сгорело

Пожар уничтожил 20 тонн семечек в Новосибирской области — что могло стать причиной

28 февраля 2024, 03:05
Фото: Изображение Midjourney
Много семечек сгорело

Пожар уничтожил 20 тонн семечек в Новосибирской области

Во время пожара в одном из районов Новосибирской области сгорели несколько тонн семечек. Также, после тушения огня, было много испорченной продукции.

Происшествие случилось в Баганском районе. В сушильно-очистительной башне №2 компании ООО «Баганхлебопродукт» произошел пожар. Там хранились семечки подсолнуха.

На место ЧП вызвали пожарных. Огнеборцы справились с возгоранием. Проблема в том, что посадочный материал оказался испорчен дымом, водой и пеной. Известно, что сгорели 20 тонн семечек.

В настоящее время проводится расследование для установления причин возгорания. Сейчас они неизвестны.

Напомним, ранее в Краснозерском районе многодетный отец утонул в семечках. Он работал на заводе, уронил инструмент в семечки, полез доставать его, провалился и задохнулся. В момент трагедии никого рядом не было.

В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Эмилия Губарева
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