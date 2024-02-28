Пожар уничтожил 20 тонн семечек в Новосибирской области — что могло стать причиной

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Происшествие случилось в Баганском районе. В сушильно-очистительной башне №2 компании ООО «Баганхлебопродукт» произошел пожар. Там хранились семечки подсолнуха.
На место ЧП вызвали пожарных. Огнеборцы справились с возгоранием. Проблема в том, что посадочный материал оказался испорчен дымом, водой и пеной. Известно, что сгорели 20 тонн семечек.
В настоящее время проводится расследование для установления причин возгорания. Сейчас они неизвестны.
Напомним, ранее в Краснозерском районе многодетный отец утонул в семечках. Он работал на заводе, уронил инструмент в семечки, полез доставать его, провалился и задохнулся. В момент трагедии никого рядом не было.