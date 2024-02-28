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Published Сегодня, 16:39

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Updated Сегодня, 16:39

Пять модных трендов из нулевых, которые сейчас выглядят смешно

Пять модных трендов из нулевых, которые сейчас выглядят смешно

28 февраля 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney
Мода свободных и гламурных нулевых в России была порой абсурдной. Актуальные тогда стили в одежде сегодня можно назвать безвкусными. То, что в то время было принято считать сексуальным, сегодня вызывает недоумение, а иногда и смех.

Трендовым предметом гардероба нулевых были джинсы с ультранизкой посадкой. А еще лучше было надеть под них яркие стринги — да так, чтобы они обязательно торчали наружу.

Невероятно популярным в то время был и пирсинг. Чаще всего модницы выставляли напоказ пирсинг в пупке с крупными украшениями, пишет newia.ru.

Третью позицию занимает сохранившаяся с 90-х мода на чрезмерную худобу. Этот стиль получил название «героиновый шик» и считался привлекательным, несмотря на то, что многие мужчины с этим не соглашались. В настоящее время анорексию справедливо называют болезнью и не считают пределом совершенства.

К счастью, в прошлом осталась и мода на яркие и блестящие одежду и аксессуары, именуемая в нулевых «гламуром». Но тогда обязательными предметами гардероба модницы были розовые спортивные костюмы из плюша, крупные аксессуары со стразами, леопардовые топики и большие темные очки.

С помощью такого приема, как автозагар, гламурные дивы нулевых стремились продемонстрировать финансовую возможность отдыхать в теплых краях. Но в то время немногие умели пользоваться этим продуктом. В итоге на улицах нередко можно было встретить странного вида «мулатку» с килограммами автозагара на лице и теле.

#Общество#Мода#Все материалы авторов
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