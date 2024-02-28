atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:34

Published Сегодня, 02:34

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Квартира стоит больше 30 млн

Роскошную квартиру с террасой на крыше продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

28 февраля 2024, 02:34
Фото: Novosibirsk.n1.ru
Квартира стоит больше 30 млн

В Новосибирске выставили на продажу квартиру с террасой на крыше за 35 млн

В Новосибирске продают квартиру, которая имеет сауну и террасу на крыше. За нее просят десятки миллионов рублей.

Сама квартиру имеет большую площадь — 140 кв. метров. Она располагается в доме на улице Дуси Ковальчук, вблизи станции метро «Заельцовская».

Фото: Novosibirsk.n1.ru

Внутри жилья несколько комнат — детская, взрослая и кухня-гостиная. Для отдыха жильцов, есть ванная комната с сауной, а также терраса на крыше, где можно полюбоваться на виды города.

Фото: Novosibirsk.n1.ru

Сам дом обеспечен круглосуточной охраной с видеонаблюдением. На территории есть подземная парковка с лифтом. Также во дворе есть закрытая площадка для игр детей.

Напомним, ранее мы писали, что в Новосибирске продавали роскошную квартиру, из которой открывается вид на Михайловскую набережную. Стоимость такого жилья — 95 млн рублей. Внутри есть нетипичный дизайн.

Роскошную квартиру с видом на набережную продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
Узнать подробнее
Читайте также:
Квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске за 35 млнВ Новосибирске нашли самую дорогую квартиру в Левобережье — за нее просят 45 млнТрехэтажный коттедж с кинозалом продают в Новосибирске за 75 млн рублей
#Новосибирск#Недвижимость#Крыша#Жилье#Квартира#Сауна#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Мир без интернета: Масштабный сбой произошел в работе Госуслуг, YouTube, WhatsApp, VK
Вчера, 10:28
Что известно о «будущем мэре», который хочет закрыть новосибирский ЛГБТ*-бар
Вчера, 07:47
Каким будет март-2024 в Новосибирске — прогноз синоптиков
Вчера, 03:18
Опять авария: без тепла облбольница и центр нейрохирургии в Новосибирске
Вчера, 04:47
Следователи заинтересовались «интимными» фото учительницы из Куйбышева
26 февраля, 13:00
Иноагент Сергей Чернышов заявил о намерении стать мэром Новосибирска
Вчера, 05:02