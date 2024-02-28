Роскошную квартиру с террасой на крыше продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:37
Сама квартиру имеет большую площадь — 140 кв. метров. Она располагается в доме на улице Дуси Ковальчук, вблизи станции метро «Заельцовская».
Внутри жилья несколько комнат — детская, взрослая и кухня-гостиная. Для отдыха жильцов, есть ванная комната с сауной, а также терраса на крыше, где можно полюбоваться на виды города.
Сам дом обеспечен круглосуточной охраной с видеонаблюдением. На территории есть подземная парковка с лифтом. Также во дворе есть закрытая площадка для игр детей.
Напомним, ранее мы писали, что в Новосибирске продавали роскошную квартиру, из которой открывается вид на Михайловскую набережную. Стоимость такого жилья — 95 млн рублей. Внутри есть нетипичный дизайн.