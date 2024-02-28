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Женщина была администратором

Сибирячка организовала подпольное казино, но быстро «прогорела»

28 февраля 2024, 02:26
Фото: прокуратура НСО
Женщина была администратором

В Новосибирской области будут судить организатора азартных игр в Татарске

Суд рассмотрит дело организатора азартных игор из Новосибирской области. Она вела свою деятельность несколько лет.

Жительницу Татарска обвиняют в организации и проведении азартных игр. Сибирячке 30 лет. Она, вместе с другими людьми (также попавшими под уголовное преследование), проводила игры в одном из зданий города.

Сибирячка была там администратором. Незаконное проведение игр длилось с 2021 года, сообщают в Следкоме. Однако, преступную деятельность пресекли осенью 2023 года.

Уголовное дело против женщины с обвинительным приговором передали в суд. Его будут рассматривать дальше.

Напомним, что ранее обвиняемого в крышевании казино Александра Захарова арестовали до февраля. Силовик обвиняется в получении денежных средств от организатора подпольного казино в Октябрьском районе.

В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Игры#Уголовное дело#Прокуратура#Эмилия Губарева
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