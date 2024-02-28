Сибирячка организовала подпольное казино, но быстро «прогорела»

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Жительницу Татарска обвиняют в организации и проведении азартных игр. Сибирячке 30 лет. Она, вместе с другими людьми (также попавшими под уголовное преследование), проводила игры в одном из зданий города.
Сибирячка была там администратором. Незаконное проведение игр длилось с 2021 года, сообщают в Следкоме. Однако, преступную деятельность пресекли осенью 2023 года.
Уголовное дело против женщины с обвинительным приговором передали в суд. Его будут рассматривать дальше.
Напомним, что ранее обвиняемого в крышевании казино Александра Захарова арестовали до февраля. Силовик обвиняется в получении денежных средств от организатора подпольного казино в Октябрьском районе.