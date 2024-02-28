Сотруднице УК дали «условку» за падение глыбы льда на ребенка — он тяжело пострадал

Инцидент произошел 22 декабря 2022 года. Специалистом по эксплуатации недвижимости знала о наледи на крыше дома №4 на улице Богдана Хмельницкого, но устранила ее. В итоге наледь упала на голову 8-летнего мальчика, он получил тяжкий вред здоровью.