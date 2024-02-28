Сотруднице УК дали «условку» за падение глыбы льда на ребенка — он тяжело пострадал

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:13
Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор сотруднице управляющей компании. Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 22 декабря 2022 года. Специалистом по эксплуатации недвижимости знала о наледи на крыше дома №4 на улице Богдана Хмельницкого, но устранила ее. В итоге наледь упала на голову 8-летнего мальчика, он получил тяжкий вред здоровью.
Женщине дали 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.