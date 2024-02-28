У самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром открыло входную дверь

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Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:06
Инцидент произошел в понедельник 26 февраля. Самолет Boeing 737 (RA-73255) авиакомпании NordStar, выполнявший рейс TYA 916 «Новосибирск — Норильск», прибыл в аэропорт назначения. Однако после того, как воздушное судно приземлилось и началась подготовка к высадке пассажиров, подул сильный ветер.
«Из-за порыва ветра произошло неконтролируемое открытие двери, в результате чего повредился ее гидравлический демпфер. Борт пришлось отстранить от полетов», — сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».
В связи с неконтролируемым открытием входной двери был произведен осмотр технического состояния самолета и осуществлены ремонтные работы. Во вторник, 27 февраля, борт допустили к дальнейшей эксплуатации.
Напомним, что 17 февраля в новосибирском аэропорту Толмачево самолет столкнулся с топливозаправщиком. В связи с этим была назначена доследственная проверка.