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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Из-за ветра внезапно раскрылась входная дверь самолета

У самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром открыло входную дверь

28 февраля 2024, 09:59
Фото: Telegram-канал «Авиаторщина»
Из-за ветра внезапно раскрылась входная дверь самолета
В Норильске рейс из Новосибирска в экстренном порядке отстранили от полетов. Это произошло из-за открытия входной двери.

Инцидент произошел в понедельник 26 февраля. Самолет Boeing 737 (RA-73255) авиакомпании NordStar, выполнявший рейс TYA 916 «Новосибирск — Норильск», прибыл в аэропорт назначения. Однако после того, как воздушное судно приземлилось и началась подготовка к высадке пассажиров, подул сильный ветер.

«Из-за порыва ветра произошло неконтролируемое открытие двери, в результате чего повредился ее гидравлический демпфер. Борт пришлось отстранить от полетов», — сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».
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В связи с неконтролируемым открытием входной двери был произведен осмотр технического состояния самолета и осуществлены ремонтные работы. Во вторник, 27 февраля, борт допустили к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что 17 февраля в новосибирском аэропорту Толмачево самолет столкнулся с топливозаправщиком. В связи с этим была назначена доследственная проверка.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Александр Ляхов
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