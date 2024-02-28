У самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром открыло входную дверь

Инцидент произошел в понедельник 26 февраля. Самолет Boeing 737 (RA-73255) авиакомпании NordStar, выполнявший рейс TYA 916 «Новосибирск — Норильск», прибыл в аэропорт назначения. Однако после того, как воздушное судно приземлилось и началась подготовка к высадке пассажиров, подул сильный ветер.