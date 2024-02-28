В Минобре призвали не обсуждать скандал с «интимными» фото новосибирской учительницей

Некоторое время назад учитель из Куйбышева Марина Львова сообщила, что на нее поступило анонимное заявление, и она была вынуждена оправдываться и писать объяснительную из-за личных фотографий, среди которых были кадры с мужем. Руководство школы провело беседу с учительницей и попросило фотографии удалить. Ситуацию осложнило то, что Львова ждет ребенка, и стресс ей ни к чему.