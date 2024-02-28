В Минобре призвали не обсуждать скандал с «интимными» фото новосибирской учительницей

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Прямой эфир с министром образования состоялся сегодня 28 февраля в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР). В разговоре Марина Жафярова подтвердила, что в Минобр обратился житель Куйбышева с просьбой разобраться в ситуации с фотографиями преподавателя русского языка и литературы Марии Львовой, которые размещены в открытом доступе.
Некоторое время назад учитель из Куйбышева Марина Львова сообщила, что на нее поступило анонимное заявление, и она была вынуждена оправдываться и писать объяснительную из-за личных фотографий, среди которых были кадры с мужем. Руководство школы провело беседу с учительницей и попросило фотографии удалить. Ситуацию осложнило то, что Львова ждет ребенка, и стресс ей ни к чему.
Общественность была в недоумении: кадры были обычными, не вызывающие негативных эмоций. Однако позже Министерство образования региона выступило с заявлением. Глава министерства Марина Жафярова ответила, что педагогу было указано на недопустимость поведения, «способное поставить под сомнение личность учителя». А фотографии были подменены — автор жалобы предоставил другие кадры, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике.
Но с демонстрацией очередной порции фото перевес остался на стороне учительницы. Эти кадры были более домашними, но ничего предосудительного на них опять-таки не было.
Позже делом заинтересовался Следственный комитет. Сейчас следователи проводят проверку по факту распространения заведомо ложных сведений.
Неизвестный просил не просто сделать выговор учителю, но и уволить ее. Заявитель, по словам Жафяровой, не был анонимный, как о нём писали ранее. В обращении были указаны ФИО, место жительства и контактные данные — в связи с этим оно считалось официальным, и в министерстве были обязаны его рассмотреть.
«В ходе выяснения обстоятельств мы понимаем, что вокруг фотографий учителя, выложенных в открытом доступе и вокруг самого учителя, развернулись такие обсуждения крайне негативного характера в пабликах. Это все в адрес учителя, — поясняет министр образования. — Естественно, пытаясь защитить жизнь учителя, оградить его от крайне негативной ситуации, управление образование Куйбышевского района рекомендует учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены как спорные, учитывая, что в каждой школе нашей страны действуют положения о профессиональной этике. Эти фото были удалены пользователем. И я с этим решением согласна».
Из слов Жафяровой следует, что после удаления фото и еще большего общественного резонанса в сети всплыл «фейк» — якобы в министерстве призвали учительницу удалить свадебные фото на фоне храма.
«Этот фейк начинает активно гулять по сети, вызывает шквал негодования. Как так может быть, что министерство образование — противник института семьи, противник православия и категорически не приемлет традиционные ценности?» — негодует Жаяврова.
На самом деле, утверждает чиновница, разговор об удалении касался других фото, где педагог в домашней обстановке целуется с мужем. Именно эти снимки были позже размещены в пабликах министерства образования, а после новой порции возмущений среди новосибирцев удалены.
Министр отметила, что сейчас не видит ни в тех, ни в других фото учительницы ничего плохого. Однако возникшая ситуация «маркирует проблему» разделения частного и публичного.
Марина Жафярова также отметила, что лично общалась с Марией Львовой. По мнению министра, сложившаяся ситуация может негативно сказаться на ней:
«Конечно, эта ситуация безобразная. Постоянное муссирование, изначально негативная ситуация с обсуждением в пабликах, атака на учителя. Сейчас учителю необходимо спокойствие, с учётом положения Марии Олеговны в ожидании малыша».
Модератор эфира подытожила:
«Дайте учителю спокойно доработать, жить. Привлечение внимание к этой ситуации для неё же болезненная тема».