В Первомайском районе женщина устроила ДТП — пострадала она и ее сын

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28 февраля в 7 часов в Первомайском районе на улице Одоевского, 11 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Корса» поворачивала налево и врезалась в «Тойоту Калдина». Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
Травмы получили водитель «Тойоты Корса» и ее 17-летний сын, их увезли в больницу.
В воскресенье 25 февраля в Ленинском районе на Немировича Данченко водитель проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль. В результате пострадали женщина и ребенок.
23 февраля три пассажира «Тойоты» пострадали при столкновении с «Мицубиси» в центре Новосибирска. Их доставили в больницу.