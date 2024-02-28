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В ДТП в Новосибирске пострадала мать с сыном

В Первомайском районе женщина устроила ДТП — пострадала она и ее сын

28 февраля 2024, 03:56
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

В ДТП в Новосибирске пострадала мать с сыном

Женщина в Новосибирске попала в ДТП на улице Одоевского. Она поворачивала налево и врезалась в другую «Тойоту». Пострадал несовершеннолетний.

28 февраля в 7 часов в Первомайском районе на улице Одоевского, 11 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Корса» поворачивала налево и врезалась в «Тойоту Калдина». Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Травмы получили водитель «Тойоты Корса» и ее 17-летний сын, их увезли в больницу.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

В воскресенье 25 февраля в Ленинском районе на Немировича Данченко водитель проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль. В результате пострадали женщина и ребенок.

23 февраля три пассажира «Тойоты» пострадали при столкновении с «Мицубиси» в центре Новосибирска. Их доставили в больницу.

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