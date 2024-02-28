В Первомайском районе женщина устроила ДТП — пострадала она и ее сын

28 февраля в 7 часов в Первомайском районе на улице Одоевского, 11 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Корса» поворачивала налево и врезалась в «Тойоту Калдина». Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.