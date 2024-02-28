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Стало известно количество рожденных 29 февраля малышей

В ЗАГСе рассказали, сколько малышей родилось 29 февраля

28 февраля 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно количество рожденных 29 февраля малышей

В Новосибирском ЗАГСе назвали количество детей, родившихся 29 февраля

Поскольку 2024 год является високосным, последней датой месяца является 29 февраля. Несмотря на «лишнее» число, в этот день ничего не мешает появиться на свет новорожденным малышам. Не стала исключением и Новосибирская область.

Високосный год бывает один раз в четыре года. За последние три года в Новосибирской области родилось 238 детей. Больше всего малышей появилось 29 февраля 2012 года — 97 новорожденных, меньше всего в 2020 — 56. 29 февраля 2016 года мамами стали 85 сибирячек.

При этом в високосные даты рождается примерно одинаковое количество девочек и мальчиков. В 2012 году на свет появились 50 малышек (против 47 малышей), в 2016 — 43 дамы и 42 джентльмена, в 2020 — 28 мальчиков и девочек одновременно.

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Многие родители не горят желанием записывать ребенка именно 29 февраля, поскольку эта дата выпадает не каждый год. Но в этом случае ЗАГС непреклонен.

«Дата рождения ребенка в записи акта указывается в строгом соответствии с медицинским свидетельством. Желание родителей не может служить основанием для изменения даты рождения», — подчеркнули в разговоре с «МК-Новосибирск» в ведомстве.

Если же ребенок родился 29 февраля, то день рождения обычно празднуют 1 марта.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Статистика#Загс#Александр Ляхов
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