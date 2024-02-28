В ЗАГСе рассказали, сколько малышей родилось 29 февраля

Високосный год бывает один раз в четыре года. За последние три года в Новосибирской области родилось 238 детей. Больше всего малышей появилось 29 февраля 2012 года — 97 новорожденных, меньше всего в 2020 — 56. 29 февраля 2016 года мамами стали 85 сибирячек.